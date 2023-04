Piden mayor control contra el comercio ilegal de armas

Para combatir el tráfico ilegal de armas a México, el Gobierno federal le pidió a la administración de Joe Biden reforzar la vigilancia de vehículos, sobre todo en la llamada “última milla”, cuando los autos y camiones están a punto de ingresar al territorio mexicano, reveló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“¿Qué le pedimos al gobierno de Estados Unidos? Revisar en la última milla cuando vas a salir hacia México, supervisar —quizá por medios no invasivos o como ellos lo determinen— los vehículos que vienen hacia México para que no traigan armas, igual que nosotros vigilamos o las autoridades correspondientes vigilan en aduanas que no pasen a Estados Unidos estupefacientes o drogas que son ilegales. Es lo que estamos pidiendo”, dijo.

El canciller recordó que México mantiene dos demandas en Estados Unidos contra productores y comercializadores de armas.

“Tenemos dos demandas en curso: Una contra la industria de armamentos por negligencia, porque están produciendo armas para el sector claramente asociado al narcotráfico, son hechas en función de eso.

“Por eso los acusamos, los demandamos; ahora estamos en apelación. Y la segunda demanda es en contra de las armerías que venden muchas armas que encontramos aquí en México relacionadas a delincuencia y que principalmente están en Arizona y Texas”, aclaró Ebrard al tiempo de insistir en que hay una relación directa entre la disponibilidad de armas y el aumento en asesinatos.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno demandó un mayor control en las fronteras y acusó de omisos a los legisladores para regular este comercio, porque responden a los fabricantes de armas.

“Nosotros estamos pidiendo eso, más control, y que no se venda de manera libre las armas de alto poder en Estados Unidos, que se controle, porque causan daño en México y en EU. Y sentimos que no regulan el control, la venta de las armas porque hay muchos intereses económicos detrás, que son muy poderosos”, acusó el mandatario.