“Estamos en pie y en lucha para continuar con la transformación”: AMLO

Tras dos semanas de permanecer aislado por Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció ayer en la conferencia mañanera en Palacio Nacional “para continuar con el proceso de la Cuarta Transformación (4T)”, y advirtió que no usará cubrebocas porque “de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio”.

Visiblemente cansado, aseguró que después de 15 días de estar contagiado “afortunadamente salí adelante”.

“Estamos de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación, que es fundamental para México el que podamos acabar con la corrupción, para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar y con felicidad”, enfatizó.

Al ser cuestionado por la prensa sobre si va a usar cubrebocas, y que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha reiterado que las a pesar de que las personas estén vacunadas tendrían que usarlo, el mandatario respondió que no lo usará.

“No, no, ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Respeto mucho al doctor Gatell, y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso”, con lo que cerró el debate, pues, resaltó, cada quien debe asumir su responsabilidad.

El titular del Ejecutivo inició la conferencia con un agradecimiento a todos los que expresaron preocupación por su salud y oraron por él, tras infectarse de coronavirus el 24 de enero, porque “como decía José Martí, amor con amor se paga”.

Estamos de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación, que es fundamental para México el que podamos acabar con la corrupción, para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar

y con felicidad

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Agradecer también a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, que expresaron su deseo de que me recuperara y que saliera adelante. Agradecerles sus bendiciones, sus rezos, sus buenas vibras, sus buenos deseos a todos”, expresó.

Sin embargo, también arremetió contra los presidentes de otros países que ya se aplicaron la vacuna antiCovid a base de “triquiñuelas”, para mandar un mensaje a la gente de que no tengan miedo.

“¿Por qué me enfermé? Primero, porque no me vacuné, no abusé. Pude haberme vacunado, hay jefes de Estado, presidentes, que se han vacunado, han sido de los primeros.

“¿Y cómo es que se vacunan esos jefes de Estado, esos presidentes, esas personalidades? Con el pretexto, la argucia de que, de esa manera, dan el ejemplo, para que la gente ¡fijense! la triquiñuela, para que la gente tenga confianza y no le tema a la vacuna”, expresó.

Gráfico

El Ejecutivo explicó que se contagió del virus SARS-CoV-1 porque “tengo que trabajar, como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado. No se puede vivir encerrado. Me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó. Afortunadamente, salí adelante”.

Más adelante reveló que fue objeto de un tratamiento en protocolo de investigación durante su padecimiento de Covid, realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

“Acepté formar parte del grupo de personas que están sujetas a investigación, probando ciertos tratamientos y me empezaron a aplicar antiviral desde el lunes y desinflamatorios, y afortunadamente dio buenos resultados”, dijo.

Añadió que sábado y domingo se practicó tres pruebas (dos rápidas y una PCR) para establecer si estaba contagiado o no; las primeras salieron negativas y esta última positiva.

Adelantó que retomará las giras por el interior del país en Cuilapam, Oaxaca, el 14 de febrero, para dar inicio a los actos conmemorativos de los 200 años de la independencia de México. Este martes encabeza la Marcha de la Lealtad, y el miércoles el Día de la Fuerza Aérea Mexicana en Santa Lucía.