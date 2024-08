Piloto estadounidense pide a AMLO que limpie su nombre por vincularlo con traslado a EU de “El Mayo”

Larry Parker, el piloto estadounidense señalado por presuntamente conducir un avión desde Hermosillo, Sonora, a Estados Unidos, donde viajaba Ismael “El Mayo” Zambada antes de ser detenido, negó su vinculación con estos hechos y pidió al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que limpie su nombre.

A través de una entrevista por escrito para el programa Fórmula Noticias con Azucena Uresti, Larry Parker dijo que el día que ocurrió la aprehensión fue un día “normal” para él y que, incluso, “ya estaba en el aeropuerto del lugar donde se encuentra mi casa cuando ocurrió [la detención]”.

Por ello, explicó, fue sorpresivo para él encontrar publicaciones en redes sociales donde lo vinculaban con la detención del capo mexicano, después de lo cual, narró, comenzó a recibir llamadas de amigos y periodistas de Estados Unidos.

“Le pediría que limpie mi nombre y que reconozca públicamente que no tuve absolutamente nada que ver con ese incidente”: El piloto Larry Parker, señalado desde Palacio Nacional de haber trasladado al ‘Mayo’, espera que el presidente AMLO lo deslinde de manera formal del caso.… pic.twitter.com/COg0BO0KOn — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 13, 2024

“Mi repuesta fue simple: no tuve nada que ver en esta operación. Me dijeron que las autoridades estaban investigando el incidente y supuse que la investigación demostraría que no tuve absolutamente nada que ver ”, explicó Larry Parker.

Hace unas semanas, el Gobierno mexicano informó que contaba con evidencia de que una avioneta había transportado a Zambada García desde Hermosillo hasta Texas, Estados Unidos, donde iba a bordo un piloto de nombre Larry Curtis Parker con licencia 4119127.

Sin embargo, el piloto dijo en la entrevista que se trató de un error, y pidió al Gobierno mexicano rectificarlo, pues, insistió, él no tuvo nada que ver con la detención.

“Le pediría al presidente que limpie mi nombre y reconozca públicamente que no tuve nada que ver con este incidente”, dijo Parker.

“Mi esperanza es que simplemente limpien mi nombre públicamente y me inviten a regresar a su país con los brazos abiertos, Todos cometemos errores en la vida, incluido yo mismo, y creo que fue un error honesto por parte de las autoridades mexicanas, y espero que lo corrijan”, abundó.

Finalmente, explicó que no tiene planes de emprender acciones legales , pero tampoco de regresar a México hasta que se desmienta su vinculación con el caso.

