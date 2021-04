"El pinche Mier" presiona para votar reforma al Poder Judicial, acusa diputada del PES (VIDEO)

Ignacio Mier tuvo que ponerse a operar para sacar adelante el dictamen de la Reforma al Poder Judicial, que, entre otras cosas, permite ampliar el periodo del ministro Arturo Zaldívar, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró la diputada Nancy Claudia Reséndiz.

Durante la votación, en la Comisión de Justicia, la diputada Nancy Claudia Reséndiz del Partido Encuentro Social (PES) evidenció las presiones del coordinador del grupo parlamentario de Morena, para votar el dictamen.

“El pinche Mier está diciendo que la votemos”, se escuchó decir a la pesista en el acto semipresencial, quien no advirtió que tenía abierto su micrófono.

La legisladora fue escuchada por el resto de sus compañeros, por lo que la presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Pilar Ortega, solicitó apagar sus micrófonos.

Minutos más tarde, la diputada aclaró a La Razón que Mier Velazco pidió a los integrantes de la Comisión votar, ya que de los 32 integrantes habían sufragado menos de 20, pero aseguró que no hubo presiones de que fuera a favor, incluso, ella mismo votó en contra.

No quería ausentismo, nos dijo que la votáramos y que no dejáramos pasar la votación, que estuviéramos pendientes y que votáramos como quisiéramos pero que no dejáramos de votarla para evitar abstención