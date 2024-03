Ni en Los Pinos ni en Palacio Nacional vivirá Álvarez Máynez de llegar a la Presidencia

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que la austeridad no debe confundirse con falta de responsabilidad, tras asegurar que no vivirá ni en Los Pinos ni en Palacio Nacional, si gana la elección del 2 de junio

“A veces hay algunos gestos de austeridad que se confunden con falta de responsabilidad y eso hay que tenerlo muy claro. Es una discusión un poco vacía. No creo que a mi familia le gustaría que nos mudáramos a un lugar de estos”, detalló.

Lo anterior luego de que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, adelantó que de ganar las elecciones vivirá en lo que fue las cabañas de Vicente Fox en Los Pinos.

“Vi la desafortunada entrevista (de Xóchitl Gálvez), me parece que a la gente no le importa donde viva un presidente; yo siempre he coincidido en el discurso con el Presidente Andrés Manuel López Obrador del papel que debe tener la austeridad en el ejercicio personal. Intentaré tener una vida lo más honrada posible y no creo que a mi familia le guste que nos mudemos a un lugar de estos”, precisó.

Señaló que la austeridad no se debe exportar a los servicios públicos, pues estos dijo, deben ser dignos en temas como salud y educación; además que los maestros tampoco deben sufrir de esa austeridad.

Álvarez Máynez explicó que ningún profesionista o servidor público debe padecer la austeridad, aunque aclaró, que es un ejercicio personal que puede ayudar a enfrentar el agravio social por la desigualdad.

“Las enfermeras, los doctores, con los pasantes que están haciendo su internado, ya que nadie debe vivir en condiciones no dignas. Me parece que las austeridad en el ejercicio personal puede ser una buena manera de afrontar el agravio social que hay por la desigualdad y por la corrupción”, dijo.

Sobre la demanda de la empresa SAT Aero Holdings ante un tribunal federal en Nueva York en contra de Mexicana, aerolínea del Estado mexicano, que reclamó pago de daños y perjuicios por más de 800 millones de dólares, dijo que el problema es que el Estado quiere suplantar empresas.

Señaló que la labor del Estado debería ser fortalecer a la Comisión Federal de Competencia que está prácticamente olvidada, y que ha tenido un trato de desprecio.

“Y que esa comisión serviría para regular el mercado y para dar mayor competencia entre las empresas, regular precisamente como lo ha hecho a la industria aeronáutica y me parece que en lugar de eso, tratar de suplantar a las empresas, competir con ellas, es muy difícil para cualquier empresario de cualquier ramo competir”, agregó.

Comentó que de por sí, la industria aérea ha tenido malos años recientemente y por ello, no es una buena estrategia estatizar sectores de la economía. “Pienso que el Estado tiene otros instrumentos para regular el mercado”, afirmó.

Promete Álvarez Máynez recursos para la CDMX

Al tomar protesta a candidatos de la Ciudad de México, Jorge Álvarez Máynez se comprometió a destinar 300 mil millones de pesos para proyectos en el Valle de México.

“Esos recursos son para rescatar el Sistema Cutzamala que es la gran prioridad el tema del agua: además junto a Salomón Chertorivski un proyecto de rescate al antiguo Lago de Texcoco. Vamos a construir, no el aeropuerto Benito Juárez, sino el bosque más importante del oriente de la capital para que los habitantes tengan un lugar digno para hacer actividades recreativas”, explicó.

Álvarez Máynez mencionó que también caerá la Universidad Rosario Castellanos para toda la población, así como mayor movilidad y líneas de Metro que se requieren en la capital.

Sobre Xóchitl Gálvez dijo que es una candidata que plagia su tesis, los colores del Instituto Nacional Electoral (INE) y hasta el fosfobus; además, que de Claudia Sheinbaum señaló que simula acudir a universidades y hospitales.

“A los jóvenes de esta ciudad les vamos a duplicar becas; pues se están rechazando cada año a 200 mil, mientras que las universidades de Morena están abandonadas, ya que aseguró, “les dieron la espalda”, agregó.

El candidato de MC mencionó que otras propuestas son las de realizar diez plantas de electricidad a partir de residuos sólidos; con el objetivo de convertir la basura en carbón vegetal. “No vamos a permitir que nuestros hijos respiren veneno, porque vamos a generar condiciones para todos lo habitantes, jóvenes y la niñez”, indicó.

Álvarez Máynez señaló que las campañas son desiguales y no hay piso parejo.

