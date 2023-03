Presenta PRD acción de inconstitucionalidad contra el Plan B

La dirigencia del PRD interpuso este viernes una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del Plan B en materia electoral.

El dirigente del sol azteca, Jesús Zambrano, mencionó que presentaron un documento muy bien trabajado, que se viene preparando desde hace varias semanas con 198 páginas de contenido jurídico.

“Pedimos responsablemente al pleno de la Corte que eche abajo las reformas electorales inconstitucionales, que violan claramente la Constitución del país, y por tanto, que queden invalidadas”, detalló.

"Hicimos un compromiso con la sociedad"

Señaló que han visto algunas señales positivas de los ministros que hacen tener una esperanza firme de que van a ser revisadas con mucha responsabilidad, sin dejarse presionar por el “vecino” de Palacio Nacional, del que por cierto dijo, “no deja de descalificar todos los días al Poder Judicial”. Además, celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al regresar su puesto a Edmundo Jacobo.

“Hemos venido a cumplir un compromiso que ya habíamos hecho con la sociedad, para proteger los derechos ciudadanos, pues en México no debe haber retrocesos ya que no queremos una dictadura. Lamentablemente tenemos un país que se sigue sumiendo en la violencia y por eso queremos que haya una democracia consolidada, para que no peligren las demás cosas”, detalló.

Zambrano Grijalva dijo que la acción de inconstitucionalidad recoge las denuncias y opiniones de la sociedad civil pues ayudaron en su construcción, además que escucha también a las mujeres que son una parte fundamental en la democracia mexicana.