Vamos por el Plan C, C de Claudia, C de Clara, C de Congreso completo: Brugada.

La candidata de la coalición juntos “Sigamos Haciendo Historia” a la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, mantuvó un encuentro con simpatizantes en el Monumento a la Revolución, donde dijo que en su gobierno van por el Plan C. “Vamos por el Plan C, C de Claudia, C de Clara, C de Congreso completo”, dijo.

"La gran tarea es hacer realidad el Plan C en el país, que quede muy claro, con Claudia Sheinbaum vamos a ganar la Presidencia de la República. Con ustedes vamos a ganar el Congreso de la Unión y aquí vamos a ganar la Jefatura de Gobierno de esta ciudad, así que vamos todos por el Plan C", dijo Brugada Molina.

La candidata a la Jefatura de Gobierno delineó dos tareas fundamentales para los futuros diputados federales morenistas; el primero, impulsar y consolidar en la Ciudad de México y todo el país el Ingreso Ciudadano Universal, y el segundo, el Sistema Público de Cuidados.

Respecto al Ingreso Ciudadano Universal, Clara Brugada explicó que la Pensión para Adultos Mayores instaurada por el presidente López Obrador es el primer antecedente de esta gran política social que ha venido ampliándose con otros programas como “Mi Beca para Empezar”, creada por Claudia Sheinbaum en su tiempo al frente de la capital, misma que ya es ley.

“Ahora que vamos a ser mayoría en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, tenemos la obligación de construir esta gran política social universal”, para eliminar las grandes desigualdades de México.

En ese sentido, Brugada Molina expuso la importancia de incluir en su Programa de Gobierno apoyos a la población desde primera infancia hasta estudiantes de nivel superior, para que sean parte en un futuro, del Ingreso Ciudadano Universal, con las reformas que se impulsarán desde el Congreso Federal.

Sobre el Sistema Público de Cuidados, solicitó el apoyo a las y los candidatos a diputados federales para que se establezca en todo el país, y que los tres niveles de gobierno asuman el compromiso de dignificar y hacer justicia a las mujeres y llevar bienestar a las familias con la creación de infraestructura social, como lo propone la candidata, con la construcción de 100 Utopías en la capital.

“Necesitamos su ayuda para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, para llevar a cabo nuestro programa de gobierno que va a seguir transformando la vida de los mexicanos; cuando digo nuestro programa de gobierno, me refiero a las propuestas que hizo nuestra querida, Claudia Sheinbaum”, subrayó.

“Creo en un Poder Legislativo independiente de los poderes económicos, en un Poder Legislativo cercano al pueblo, creo también en un Poder Legislativo como verdaderos representantes del pueblo, no de la partidocracia corrupta”, resaltó.

Clara Brugada criticó el despilfarro del gobierno de Mancera, por lo que, dijo, desde el Congreso de la Ciudad se le pusieron límites al uso del presupuesto público, “aquí en la Ciudad de México era tan escandaloso el derroche del PRI, del PAN y del PRD”, externó.

JVR