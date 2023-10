Plan C es de Claudia… mi sueño es construir más trenes como el Maya, dice Sheinbaum

La coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el Plan C del siguiente año -que se ha referido a la reforma al Poder Judicial- es C de “Claudia”.

Ante simpatizantes reunidos para la firma del Acuerdo de Unidad para la Transformación en Yucatán, la exmandataria capitalina insistió en sacar adelante el proyecto, porque no sólo se trata de ganar votos para alcanzar la Presidencia, sino también para ocupar dos terceras partes en el Congreso de la Unión, y así avalar las reformas de la 4T.

“El Presidente nos dio una tarea, no sé si lo han oído en las mañaneras recientemente, una tarea que se llama el Plan C. Pues yo digo que es el Plan C de Claudia… Ya ven que hay tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El ejecutivo ya se democratizó, el Presidente anda por todos lados caminando; el Legislativo también, porque ese Poder Legislativo ha aprobado los cambios constitucionales, ya no tiene moches y todo aquello que había antes; pues ahora nos toca democratizar el Poder Judicial”, subrayó.

En Valladolid, Yucatán nos reunimos con l@s dirigentes del partido Morena, el PT y Partido Verde. Les comenté que en la última encuesta telefónica Morena está dos a uno del PAN en este bello estado. pic.twitter.com/nX0s4QHYEU — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 13, 2023

Luego de compartir las obras que realizó como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que su “sueño” es construir más obras como el Tren Maya en el sur del país.

“Pero mi sueño es seguir construyendo trenes de pasajeros en nuestro país; que no nos quedemos nada más con el Tren Maya, que sigamos construyendo obra pública que potencie la inversión privada, que sigamos construyendo trenes y vayamos en tren desde aquí desde la Península hasta otros lugares del país”, exclamó.

