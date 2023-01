Plantea Monreal legislación para que devuelvan costo extra del boleto de avión en caso de cancelación

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propondrá que se legisle para que los usuarios de servicios aéreos que hayan perdido su vuelo puedan solicitar la devolución de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).

A través de una iniciativa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado plantea los plazos en que se deberá realizar la devolución , mediante un mecanismo eficaz y expedito, que tendrá que ser implementado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El planteamiento del Ricardo Monreal señala que la Ley de Aviación Civil establece que el pasajero puede solicitar la devolución de su boleto en caso de que decida no efectuar el viaje , siempre y cuando lo comunique al permisionario o concesionario en el lapso de veinticuatro horas contadas a partir de la hora de la compra del boleto.

No obstante, apuntó, la legislación no dispone el procedimiento para los casos en que al pasajero no le sea posible abordar el vuelo después de transcurrido el plazo señalado en la ley , a fin de obtener la devolución de la TUA al no haber utilizado los servicios aeroportuarios.

Detalló que el cobro que las aerolíneas realizan de la TUA genera que el precio final de un boleto de avión aumente hasta en 60 por ciento.

Además, apuntó, algunas estimaciones que se dan respecto de este fenómeno son del orden del siete al ocho por ciento anual de pasajeros que no abordan el vuelo por causas diversas, es decir, más de cuatro mil millones de pesos que deberían de ser devueltos a los pasajeros por concepto de dicha tarifa.

