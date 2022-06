Plantean abrir archivos del Ejército y fuerzas armadas sobre guerrillas y guerra sucia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de inicio de actividades de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990.

El acto, realizado en el Campo Militar Número Uno, representa la apertura de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre movimiento sociales armados, como la Liga 23 de Septiembre, la guerrilla de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas o la llamada guerra sucia, por lo que la comisión encabezada por la Secretaría de Gobernación, tendrá acceso a los reportes e investigaciones realizadas por el gobierno en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.

López Obrador justificó los movimientos armados del pasado porque “no había manera de buscar una transformación un cambio, de hacer valer la justicia ante el predominio de un régimen autoritario, antidemocrático, ya todos sabemos que se hacían las elecciones solo para cumplir con un requisito, para llenar el expediente, la constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo”.

Se trata, dijo, de un acto de reconciliación nacional que requiere de la participación de los sobrevivientes de esa época, de los familiares de víctimas.

“Es un acto de reconciliación nacional que necesitamos no se le puede dar vuelta a la hoja así nada más, tenemos que conocer toda la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos para que no vuelva a haber represión autoritarismo en nuestro país”, señaló el mandatario.

López Obrador hizo votos para que en breve se tenga “ya un relato completo con recomendaciones con acciones que se deban de tomar para que de esta manera honremos la memoria de los que perdieron la vida de los que se nos adelantaron y que lucharon por un ideal o lucharon en cumplimiento de un deber”.

