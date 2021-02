Plantean crear árbitro que regule las redes sociales

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, propuso que un órgano público de arbitraje regule las redes sociales y la relación con usuarios para, dice, evitar la censura y eliminación o suspensión de cuentas de manera discrecional por parte de los directivos de Twitter o Facebook.

El también coordinador de Morena informó que socializará su iniciativa con los dueños de esas redes sociales en México y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para después presentarla al pleno de la Cámara alta, la cual, confió, salga en este periodo ordinario de sesiones.

Monreal agregó que con las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para establecer dicho órgano regulador, se podrán promover amparos ante el Poder Judicial con el fin de garantizar el derecho a la libre expresión y que no sean los dueños de las redes quienes eliminen las cuentas.

Gráfico

“Acudes al órgano público y dices a mí no me puedes censurar ni me puedes eliminar de esta página que tú usas del ciberespacio que es público. Y la resolución de la autoridad tiene que observarla el órgano privado. En el caso de que no quede satisfecho el usuario por esa decisión puede acudir al amparo y decirle al Poder Judicial está pasando esto”, manifestó Monreal Ávila en entrevista radiofónica con el periodista Salvador García Soto.

En un texto escrito por el senador zacatecano, explicó que la iniciativa tomó con experiencia lo sucedido a nivel internacional, como en Alemania, donde en 2017 el Parlamento aprobó la Ley de Aplicación de Redes o NetzDG, con el propósito de evitar mensajes de odio y obliga a eliminarlos en 24 horas.

El debate sobre la regulación a las redes sociales es ya impostergable, pues actualmente la autorregulación ha generado una especie de caos difícil de entender. Es momento de acabar con esa situación para darle paso al orden

Ricardo Monreal, Presidente de la Jucopo en el Senado

Agregó también la regulación de las redes sociales en Francia en 2019 para retirar contenidos de odio en un plazo de 24 horas, promovida por el presidente Emmanuel Macron, mientras que en Estados Unidos se plantea una reforma al artículo 230 de la Ley de Decencia en Telecomunicaciones sobre los alcances de la inmunidad de las redes y hacerlas responsables del contenido que en ellas se publica, principalmente noticias falsas.

“Se vaticina que se creen agencias u organismos no gubernamentales bajo la supervisión de agencias del Estado, para regular la protección de datos personales, la competencia y la resolución de conflictos”, detalló.

Expuso que actualmente no se puede recurrir a ninguna instancia para decir que es injusto bloquear las cuentas en redes sociales por parte de Facebook o Twitter, principalmente.

Aclaró que de ninguna forma se busca coartar la libertad de expresión en México con la iniciativa para regular dichas redes, como algunos opositores advierten: “quienes dicen eso, no lo han leído o no tienen idea del propósito de la iniciativa. El debate sobre la regulación a las redes sociales es ya impostergable, pues actualmente la autorregulación ha generado una especie de caos difícil de entender. Es momento de acabar con esa situación para darle paso al orden”.