Plantón de padres de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se realizará pese a llamado federal

A pesar del anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de recibir a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa el próximo 3 de junio, el plantón que alistan para el 26 de abril seguirá, pues los familiares buscan la reunión inmediata y no cuando el mandatario lo desee.

“El plantón sigue, no nos vamos a echar para atrás, porque lo que nosotros queremos es que nos recibe de inmediato y no cuando lo deseé, ya que llevamos desde enero pidiéndole el encuentro y solo nos da vueltas, y ahora, de repente nos dice que en junio nos recibe. Nosotros queremos que sea de inmediato, por eso vamos a seguir en el plantón”, explicó Cristina Bautista Salvador, madre del normalista de Ayotzinapa desaparecido, Benjamín Ascencio Bautista.

La madre aseguró que hasta el momento no han sido avisados oficialmente por ninguna de las partes; esto es, por el Gobierno federal o por sus representantes legales, y solo se enteró por una noticia que vio tras la reunión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Mencionó que la marcha del próximo 26 de abril se realizará como ya se tenía prevista, y aclaró que después de ello realizarán un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México para hacer presión a las autoridades federales, a fin de que el encuentro se lleve a cabo lo antes posible y no hasta junio, pues dijo que ellos no tienen ninguna preferencia política, por lo que no entiende por qué lo quiera realizar después de las elecciones.

“Queremos que nos reciba ya, porque nosotros no estamos a favor de los partidos políticos. No entendemos por qué desea hacer la reunión hasta junio, si nosotros no tenemos tintes políticos. El plantón se hace porque vamos a exigir que nos encontremos ya”, expresó.

Cristina Bautista reiteró que a la reunión acudirán con sus representantes legales o en caso contrario, no acudirán, ya que no desean que las autoridades federales les mientan sobre los sucesos del 26 de septiembre de 2014.

