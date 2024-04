Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa alistan plantón en CDMX el 26 de abril

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa alistan un nuevo plantón en la Ciudad de México para el próximo 26 de abril, con el objetivo de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los reciba y sepan de los avances en el caso.

En entrevista con La Razón, Cristina Bautista Salvador, madre del normalista de Ayotzinapa desaparecido, Benjamín Ascencio Bautista dijo que se acordó de nueva cuenta regresar a hacer presión al Gobierno federal, luego de que el Ejecutivo federal ha negado la posibilidad del encuentro.

“Ese día vamos a instalarnos de nuevo, porque el Presidente no nos ha querido recibir y no nos ha cumplido. Él dijo que en 15 días nos recibiría, pero ya pasó un mes y no tenemos ninguna respuesta de su parte; aparte dijo que ya no nos quiere recibir y eso nos preocupa”, explicó.

Destacó que en esta ocasión permanecerán por lo menos una semana, a fin de ejercer presión al mandatario federal, pero en caso de que siga la negativa, se van a quedar por más tiempo, pues como padres se encuentran desesperados por la falta de avances en la desaparición de los jóvenes el pasado 26 de septiembre de 2014, y ven casi nulo el compromiso del Gobierno federal.

Cristina Bautista que buscan de nueva cuenta conocer qué fue lo que pasó el día de la desaparición de los normalistas, ya que al momento se pararon las investigaciones y quedaron como antes. “Nosotros pedimos el apoyo de la gente para que nos acompañen al plantón, ya que necesitamos hacer presión para que el Presidente nos reciba y nos explique qué está pasando con el caso”, dijo.

Agregó que, de igual manera, los acompañan normales rurales del estado y de la misma escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, por lo que no se descartan nuevas protestas en instituciones federales como las ocurridas desde el pasado 26 de marzo en la Ciudad de México que detonaron en actos vandálicos en Palacio Nacional, con la entrada forzada de una camioneta secuestrada.

Respecto al cambio de medida cautelar al exprocurador Jesús Murillo Karam sostuvo que se encuentran muy enojados, pues aseguró que es responsable y culpable de las torturas de testigos clave en el caso, “y no puede ser que lo hayan dejado en libertad, cuando él sabe toda la verdad en el caso; por eso estamos muy molestos de que lo hayan llevado a su casa”.

Reprochó que haya más justicia para los responsables, que para los padres, puesto que a ellos no les han hecho caso y a Murillo Karam, sí les respetaron sus derechos.

El pasado 26 de abril los padres de los jóvenes normalistas alistaron un plantón que duró diez días, pero fue levantado con la promesa de la Secretaría de Gobernación (Segob) de que los recibiría el Ejecutivo, pero al momento no se ha dado el encuentro. Además, el mandatario federal pidió a los padres que no se politice el caso.

Uno de los motivos por el que la reunión se cayó, fue porque el Gobierno federal pidió el encuentro sin sus representantes legales, situación de la que se han negado los familiares, pues aseguran deben estar para que no les vuelvan a mentir.

