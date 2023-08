Política se hace con acciones, no con declaraciones, responde Dante a Alfaro

Luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reiteró su distanciamiento de Movimiento Ciudadano y tildó al dirigente de actuar en forma desesperada, Dante Delgado respondió que la política se hace con acciones y no con declaraciones.

En entrevista previo a la reunión plenaria del partido naranja, el líder emecista aseguró que respeta la postura del mandatario jaliscienses.

Además, negó que existan problemas al interior de Movimiento Ciudadano y que los pronunciamientos que se han dado son "puntos de vista acalorados".

"No, no, no, yo no hago ningún llamado; el gobernador ya tomó su decisión y yo dije públicamente que lo respeto y con el grupo parlamentario pues vamos a seguir como todos los años teniendo reuniones… La verdad no (responderá al gobernador) porque hay quienes creen que la política se hace con declaraciones y yo pienso que son con acciones", declaró en entrevista.

Delgado Rannauro insistió en que Movimiento Ciudadano irá solo a las siguientes elecciones pues dijo que se refrendará la decisión de la Convención Nacional del partido que "determinó participar de manera directa al lado de la ciudadanía, no a lado de los partidos tradicionales, entonces eso no genera ningún discusión"

Diputado del PRI salta a MC

El diputado federal Pedro Armentía abandonó la bancada del PRI para sumarse a Movimiento Ciudadano.

Por medio de redes sociales, el coordinador del grupo parlamentario en San Lázaro, Jorge Álvarez Maynez, compartió la adhesión del exlegislador tricolor.

"Movimiento Ciudadano vive su mejor momento y hoy tengo el enorme gusto de darle la bienvenida a Pedro Armentía a la Bancada Naranja.

"Con su presencia no solo se fortalece nuestro trabajo legislativo, también nos consolidamos como la primera fuerza de Campeche", escribió.

De esta forma, el grupo parlamentario naranja asciende a 28 integrantes.