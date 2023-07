Políticos y académicos reconocen el legado de Porfirio Muñoz Ledo

Con conceptos como hombre de Estado, constructor de instituciones, político que contribuyó de manera clave en el avance democrático del país y, en algunos casos, “entrañable amigo”, políticos, académicos y quienes fueron sus compañeros de lucha describieron en su partida a Porfirio Muñoz Ledo.

El hombre de las “rupturas”, como lo calificó el senador del Grupo Parlamentario Plural Emilio Álvarez Icaza, falleció este domingo por la mañana, a los 89 años, por causas que no se divulgaron.

Desde la cuenta en Twitter del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se notificó la noticia sobre el deceso del reconocido tribuno, quien murió a 15 días de cumplir los 90 años.

“Con profundo dolor y tristeza, la familia comparte la noticia del sensible fallecimiento de nuestro querido padre Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega D.E.P.”, se publicó.

Para Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, quienes fueron los compañeros de lucha de Muñoz Ledo en la Corriente Democrática del PRI, que representó un parteaguas en la historia de dicho partido, en 1987, su principal aporte y legado fue en materia democrática.

Cárdenas, quien lamentó el deceso de su amigo, señaló que Muñoz Ledo será recordado como un luchador que dejó grandes aportaciones a la democracia.

“Un luchador, un amigo, dio aportaciones muy importantes a la democracia, al cambio democrático; se mantuvo en esa lucha y pues así es como lo vamos a recordar, como un luchador”, expresó el excandidato presidencial, al asistir al velorio de quien fuera diputado de Morena.

También la senadora Ifigenia Martínez manifestó su consternación por la pérdida de su amigo. “Gran tristeza y consternación por el deceso de un gran mexicano y entrañable amigo Porfirio Muñoz Ledo; su contribución en el avance democrático de la Patria es innegable. Continuaremos adelante recordando siempre su importante legado en la construcción de un México más próspero y justo. ¡Gracias por tanto, querido hermano!”, publicó en sus redes sociales.

Como todos, Emilio Álvarez Icaza reconoció los aportes democráticos de Muñoz Ledo, pero sobre todo, distinguió que siempre defendió sus ideas.

Para el político abocado a los derechos humanos, Muñoz Ledo fue un político de rupturas, porque en un momento complicado de la vida política del país, donde todo lo controlaba un partido hegemónico, no dudó en romper con el PRI; después, pese a que apoyó a Vicente Fox, tampoco se detuvo y se separó de él cuando no compartió sus acciones de gobierno y, finalmente, también rompió con Andrés Manuel López Obrador y con Morena cuando vio que se desviaban del proyecto que originalmente habían planteado.

“Porfirio Muñoz Ledo impulsó un hilo conductor por la transición democrática y entendió que los partidos son un medio, no un fin. Respeto a gente como él, cuyas batallas fueron luchar en lo que creía, aunque eso le significara varias rupturas políticas que le abrieron espacios de expresión”, indicó.

Por ello, aunque los políticos y funcionarios de Morena expresaron sus condolencias por el deceso y remarcaron que reconocían su papel democrático en el país, recordaron que hubo diferencias con él en sus últimos años de vida.

Así lo dejó claro el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que, no obstante las discrepancias con el exlegislador, eso no borra sus momentos de amistad: “Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo; mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos”, dijo.

Bajo la misma tónica, las corcholatas de Morena expresaron su pesar por el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, a quien reconocieron por jugar un papel fundamental en la vida democrática del país.

En Chapala, Jalisco, Claudia Sheinbaum señaló que, a pesar de que hubo diferencias con el exlegislador, se le distinguía porque en su momento tomó la decisión de respaldar a Cuauhtémoc Cárdenas. “Es una pena, la verdad; lamentamos el fallecimiento de Porfirio, aunque al final tuvimos nuestras diferencias, pues fue un hombre que en el momento más importante tomó la decisión correcta al salirse con la Corriente Democrática del PRI e impulsar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la Presidencia, y desempeñó un papel fundamental en la vida democrática de México”, dijo.

Marcelo Ebrard lo definió como un “destacado constructor de la actual democracia mexicana” y dijo que lo recordará “siempre como compañero y amigo, especialmente en la 57 Legislatura —que Muñoz Ledo presidió—, primera de mayoría opositora al PRI y en la que jugó un gran papel en favor de las causas que defendemos”.

Resaltó que desde la Corriente Democrática en el PRI contribuyó a la democratización del país, y luego con las reformas políticas y como líder de la Cámara de Diputados. “Lo vamos a echar de menos”, señaló el excanciller, quien mencionó que el legislador daba sus opiniones sin cortapisas y recordó que dio un gran discurso cuando contestó el informe presidencial de Ernesto Zedillo en 1997.

Adán Augusto López Hernández también reconoció a Muñoz Ledo, pese a las mutuas diferencias: “Falleció Porfirio Muñoz Ledo, un hombre eminentemente político que pavimentó la construcción democrática nacional. Fue mi compañero diputado en la LXI Legislatura, donde atestigüé su elocuencia: de él se aprendía incluso en la diferencia. Mis condolencias a sus seres queridos”.

Ricardo Monreal manifestó sus condolencias por el deceso de quien calificó como un hombre inteligente y “polemista por excelencia”.

Para Beatriz Paredes, Muñoz Ledo fue un político visionario; Santiago Creel consideró que fue quien enseñó a los mexicanos que el cambio democrático era posible por la vía pacífica, y José Ángel Gurría estimó que fue el político que contribuyó a la consolidación de las izquierdas.

Pero como el orador que era y que lo demostraba en el terreno en el que estuviera, al expresar sus condolencias, algunos señalaron lo importante que era prepararse para debatir con él.

“Porfirio Muñoz Ledo sabía de teoría del Estado como el más social demócrata convencido. De conversación profunda y siempre bien informado. Nadie podrá regatearle su participación en el proceso de transición. Se podía disentir con él, pero había que preparar bien los argumentos”, rememoró María Marván Laborde, académica investigadora.

En el mismo sentido se expresó el excandidato presidencial priista José Antonio Meade: “Porfirio Muñoz Ledo destacó en el Ejecutivo, los partidos, el Congreso y la diplomacia. Dejó honda huella en el debate de las ideas. Siempre cuestionando y cuestionándose. Deja testimonio de que la honestidad intelectual muchas veces implica, exige cambiar de opinión”.