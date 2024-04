Políticos se cuelgan de AMLO para llegar al poder, asegura Jorge Álvarez Máynez.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que los políticos “se cuelgan” de Andrés Manuel López Obrador para llegar a cargos, pero cuando están en el poder se vuelven autoritarios.

“Los gobernadores se cuelgan de Andrés Manuel, porque ellos no son López Obrador, la gente no los quiere a ellos, votó por ellos por ser del partido del Presidente y luego se ponen muy autoritarios cuando llegan al poder, eso no lo podemos permitir”, dijo.

Desde Culiacán, Sinaloa, Álvarez Máynez señaló que el tema del agua es sumamente grave, ya que de no tomarse las medidas adecuadas, se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, debido a que los mas afectados son los agricultores.

Dijo que se requieren de políticas que beneficien al agro, debido a que las condiciones del clima han sido sumamente duras para el campo, lo que afecta directamente a los productores.

Por otra parte, dijo que los jóvenes han tomado el control de su campaña, luego de la canción “Máynez Presidente” ha sido de las más escuchadas en plataformas de internet. “Yo no me imagino a nadie poniendo en un antro poniendo una canción del PRI o de Morena, es evidente que la esperanza, la diferencia de lo que representamos nosotros es abismal con lo que representa la vieja política y que la gente sabe que somos distintos”, agregó.

JVR