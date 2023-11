La madrugada de este sábado, después de una jornada extensa marcada tanto por conflictos como llamados a la unidad, Morena definió a los coordinadores para la Defensa de la Cuarta Transformación en nueve entidades, quienes eventualmente serán los candidatos del partido en los próximos comicios estatales.

Así, entre las nueve entidades cuya candidatura fue prácticamente definida, se encuentra la de la Ciudad de México que, al igual que las otras ocho entidades formará parte del proceso electoral del próximo año, para renovar Jefatura de Gobierno.

De esta forma, tras un proceso apretado, el ganador de las encuestas realizadas por Morena como parte de su proceso interno fue el exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, si bien quien obtuvo el cargo de coordinadora fue la exalcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada, pese a que ella se encontraba 15 puntos abajo en el ejercicio estadístico.

¿Por qué se tomó esta decisión? Te explicamos .

Llegamos a los resultados de la #CDMX, la última de nueve entidades en las que se realizaron encuestas para medir a las y los perfiles mejor posicionados.



Con total transparencia y honestidad, quienes resultaron favorecidos fueron:



Hombre: @OHarfuch

Mujer: @ClaraBrugadaM



¡La… pic.twitter.com/0KmjHmuwRd — Mario Delgado (@mario_delgado) November 11, 2023

¿Por qué Clara Brugada es la candidata por Morena a la CDMX en 2024 si García Harfuch ganó las encuestas?

Como parte de su proceso interno, Morena no sólo acordó la realización de encuestas, así como encargo de encuestas espejo, sino también un acuerdo de paridad cuyo propósito fue escoger una cantidad similar de candidatos y candidatas rumbo a los próximos comicios.

De esta forma, el viernes, previo al inicio de la presentación de resultados de estos ejercicios estadísticos, el dirigente nacional del guinda, Mario Delgado, dijo que las mujeres quienes resultaran arriba en las encuestas obtendrían automáticamente el cargo de coordinadoras de la 4T.

No así los hombres, quienes, pese a resultar arriba en las encuestas, debían sujetarse a la revisión por la dirigencia del partido para cumplir esta cuota de paridad.

Harfuch (der.) y Brugada (izq.) Fotos: Cuartoscuro

"Aquí hay que ser muy cuidadosos. Durante el día vamos a estar dando a conocer los resultados de las encuestas, pero nadie se puede declarar precandidato o precandidata hasta el final de la jornada, salvo en el caso donde las mujeres ganen sus encuestas. Ahí de manera automática son precandidatas, pero todos los hombres ninguno se puede declarar ya ganador porque se puede dar el caso de que ganen sus encuestas pero por la regla de género no vaya a ser el precandidato", dijo.

Así, pese a que Omar García Harfuch se encontró 15 puntos arriba de Clara Brugada, la dirigencia resolvió darle el cargo a Clara Brugada.

A propósito, Harfuch dijo que no se sentía defraudado, “porque los ciudadanos me hicieron ganar la encuesta, al contrario, me siento muy agradecido”.

AM