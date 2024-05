Conoce el curioso ORIGEN de la celebración del 5 de Mayo en EU: ¿Es festivo en México?

En nuestro país, el 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla. En esta fecha, pero del año 1862, el Ejército de Oriente, comandado por el general Ignacio Zaragoza, derrotó a las tropas invasoras de Napoleón III. La Batalla de Puebla, entonces, representa uno de los episodios más gloriosos en la historia de México.

Sin embargo, si es tan importante para nuestro país, ¿por qué vemos que Estados Unidos lo celebra con una gran fiesta? Este día en La Razón, te contaremos no sólo el por qué es que los y las estadounidenses festejan de forma enjundiosa el 5 de mayo, sino también el origen de esta celebración en el territorio que todavía gobierna Joe Biden.

¿Por qué se celebra el 5 de mayo en Estados Unidos? ORIGEN

Todo comenzó el 5 de mayo de 1867, exactamente cinco años después de la Batalla de Puebla. Según historiadores y expertos en la materia, el 5 de mayo de este 1867 los migrantes mexicanos en Estados Unidos celebraron por primera vez la victoria del Ejército Mexicano contra las tropas de Napoleón III.

¿Por qué celebraban? No sólo por esta victoria que culminó con lo que ahora conocemos como Batalla de Puebla, sino también porque Ignacio Zaragoza nació en Texas, pero antes de que éste territorio pasara a ser de la Unión Americana; bueno, antes de que Antonio López de Santa Anna hiciera de las suyas al firmar el Tratado de la Mesilla o de Gadsden, y vendiera más de cien mil kilómetros cuadrados de territorio mexicano a Estados Unidos.

Cuando los primeros migrantes comenzaron con esta celebración, les llamó la atención a otros migrantes mexicanos, además de también despertar la curiosidad en gran número de estadounidenses que se convirtieron también en parte de la celebración de este sector mexicano en Estados Unidos.

Ahora ya sabes por qué en Estados Unidos se celebra también el 5 de mayo. Cuartoscuro

¿El 5 de mayo es festivo en México?

Con el pasar de los años, como en todo, los estadounidenses se unieron a este festejo para convertirlo posteriormente en una tradición bastante importante en el país, sin llegar a una apropiación cultural, como acusan muchos cuando se hacen los festejos cada año.

El 5 de mayo, aprovechan para sacar pancartas y celebrar con los mexicanos y mexicanas al saber la importancia que tiene la Batalla de Puebla en la historia del país. En las escuelas, se exalta la importancia de la cultura de México, especialmente en lo que se refiere a la música, a los bailes y a la gran gastronomía que poseemos.

En cuanto a si es festivo o no en México, extrañamente y pese a la carga histórica que tiene el 5 de mayo en nuestro país, no es un día feriado por lo que la Ley Federal del Trabajo no lo establece como un día de descanso obligatorio.

