PRD asegura que votará en contra de la reforma eléctrica; Zambrano llama inservibles a las obras de AMLO

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que no tener suficientes votos para detener la reforma eléctrica y otras, no significa que no den la lucha y el debate para analizarlas, ya que la oposición se ha abierto camino por décadas en los grandes temas nacionales.

"No tenemos los votos suficientes para tener mayoría y vencer con números a la hora de tomar las decisiones a Morena y sus aliados , el debate argumentado es fundamental, ya que la oposición se ha abierto camino por décadas", destacó durante un encuentro con legisladores federales.

Señaló que la gente está hoy más que nunca observando lo que pasa en el país, por eso es necesario seguir dando la lucha, además de que se viene todo el proceso electoral de 2022 y "es necesario prepararnos para 2023, y 2024 ya que se define el futuro inmediato de la nación", añadió.

El perredista dijo en torno al presupuesto, que hay preocupación porque no se atienden temas que benefician al país y que son torales, por gastos a grandes obras del Gobierno federal. “ Son obras que van a terminar siendo inservibles , pero prefieren priorizarlo y ganar recursos de donde sea, quitando inversiones para la generación de empleos y crecimiento económico”, explicó.

Por su parte, el coordinador del sol azteca, Luis Espinosa Cházaro, dijo que votarán en contra de la reforma eléctrica porque no viene en ninguna parte el tema de las energías renovables, además de que no cuentan con los votos necesarios para que pase. “ Un monopolio del estado no da mejores tarifas a los usuarios ; estamos trabajando en coordinación con el Senado y estamos alineados al nuevo eje político del PRD”, dijo.

Señaló que el sol azteca debe ser un partido de causas y en favor de la ciudadanía, ya que es su sello.

Desde la coalición legislativa #VaPorMéxico se ha trabajado para hacer frente a las embestidas gubernamentales de @Lopezobrador_. Estamos elaborando un #PEF Altenativo que beneficie a todas las y los mexicanos y no sólo a unos cuantos. @PRDMexico pic.twitter.com/6YHUhQaRAa — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) November 6, 2021

