PRD no avala armar a la población: Jesús Zambrano

El dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano Grijalva aseguró que no comparte la idea del PRI, de armar a la gente ante el grave panorama de inseguridad que hay en el país.

En entrevista con La Razón detalló que el país enfrenta una grave crisis en el tema de seguridad, y aunque ha propuesto un cambio de estrategia para mejorar la situación en en México, el gobierno federal no ha querido escucharlos.

Hay una crisis de seguridad en la que los mexicanos viven de manera cotidiana, mientras que el gobierno federal se rehúsa a modificar su estrategia. Nosotros hemos exigido que se plantee un nuevo plan y una verdadera estrategia que dé seguridad a las familias, pero la respuesta es la cerrazón completa, entonces hay gente como en el PRI, Alejandro Moreno que llegan a proponer cosas como esta, pero no comparto esa idea Jesús Zambrano

El perredista dijo que se opone a una propuesta de tal magnitud, debido que no es por ahí y no es la respuesta al problema, pues lo que se requiere es un cambio urgente en la política gubernamental para garantizar la paz en el país.

En México no hay día que no haya un asesinato, pues apenas este miércoles se registró un nuevo homicidio en contra de un periodista; además, del paso de migrantes por territorio nacional sin ningún tipo de control y que originó la muerte de al menos 51 personas, entre ellas 27 mexicanas Jesús Zambrano

Zambrano Grijalva mencionó que en el país la gente está abandonando los territorios por la inseguridad en la que viven, pues hay un ambiente de violencia en donde solo encuentran la muerte, por ello, pidió a la federación abandonar su complicidad con el crimen organizado, combatir y proteger a la gente con labores de inteligencia policiaca y militar.

“El gobierno federal no solo se lava las manos, sino que rehúsa asumir la responsabilidad esencial de todo estado, que es dar seguridad a la sociedad”, detalló.

Por otra parte, mencionó que no se meten a los asuntos internos de los partidos políticos, pues ellos seguirán teniendo diálogos institucionales con PRI y PAN con miras a los comicios electorales de 2024; lo anterior, luego de los llamados de priistas que piden no hacer tratos con Alejandro Moreno, sino con la nueva dirigencia.

“Nosotros no nos metemos en la vida interna de los partidos, no nos llamen a que participemos de sus contradicciones o problemas internos. Para nosotros los acuerdos son institucionales y no personales, entonces, si se llegara a dar un cambio, con quien esté el PRI al frente y si tiene los mismos intereses seguiremos”, dijo.

avc