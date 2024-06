El PRD y la derrota

Y nos comentan que el Partido de la Revolución Democrática sólo ganó en un municipio del Estado de México: Ayapango. En la entidad mexiquense, Margarito Soriano Cuadros alcanzó el 31.8 por ciento de los sufragios y se perfila para convertirse en el último presidente municipal perredista, pues tras el cierre del Programa de Resultados Preliminares, el partido del sol azteca, referente de la izquierda de los años 90, estaría por desaparecer, al perder su registro nacional. Hace 10 años, el líder histórico de este partido y fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, aseguraba que el partido atravesaba por la peor crisis en 25 años, y señalaba que en caso de no actuar a tiempo, el instituto político se acabaría. Mientras el fuego de la crisis se apaga en la sede nacional, las preguntas comienzan a salir a la luz, buscando culpables. Nos cuentan que el sol azteca, sin embargo, no se concentrará en buscar al interior cuáles fueron sus errores e inconsistencias. No será ésa la vía para eventualmente tratar de convertirse en una opción en el futuro. Su narrativa, nos dicen, será la de que hubo una elección de Estado e irregular.