PRD dice que Morena se lleva “la contaminación”

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que la salida de expriistas en apoyo a Claudia Sheinbaum, a quien únicamente afectará es a Morena, debido a que se llevan a toda la contaminación.

“Van a llevarse toda la contaminación que traen consigo, pero ya como los purificaron, ahora piensan que ya van a hacer un gran trabajo allá. En realidad, ellos ya tenían rato que no estaban con el PRI, se habían salido y luego Murat, que entregó el estado, está buscando ahora quien le da cobijo”, explicó desde Veracruz.

Señaló que Eruviel Ávila tenía mucho tiempo de haberse salido del tricolor, pues aseguró que simplemente “es más de lo mismo”, por ello no afecta a la alianza de ninguna manera. “Si se van que les vaya bien, acá ya no estaban trabajando; la verdad es que la campaña va bien y no somos pocos, somos muchos, está prendiendo muy bien junto a la vertiente ciudadana. Yo estoy recorriendo el país y veo mucho ánimo”, dijo.

Sobre la candidatura de José Yunes dijo que va avanzando y en enero se resuelve a ver cómo quedan al final.

Mencionó que hay una acción reiterada de Andrés Manuel López Obrador en la campaña de Morena, siendo el primer tema que les ocupa, pues también les preocupa el crimen organizado en las elecciones, porque no es solamente un tema de inseguridad, sino que se meten a decidir quiénes son los candidatos de cada partido.

“Lo han hecho en varios estados y hay algunos focos rojos a nivel nacional, por eso nos preocupa el tema. El llamado es que la responsabilidad fundamental de dar seguridad a la sociedad mexicana y al INE para que pueda desplegar todas sus capacidades, es del Gobierno federal, por ello, pidió esperar a ver cómo resulta el proceso”, indicó.

Zambrano Grijalva reiteró que el mayor problema rumbo al proceso electoral del año siguiente, es la inseguridad por parte de grupos, por lo que pide poner atención.