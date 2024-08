PRD se ofrece a grupo de la marea rosa y éste lo batea

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, anunció que pondrá a disposición del Frente Cívico Nacional (FCN) la estructura de 15 estados en los que aún le queda registro local al sol azteca, para ayudar en la integración de un nuevo partido político, aunque la formación ciudadana rechazó la oferta, al argumentar que busca representar una nueva forma de hacer política y no pretende ser un “PRD 2.0”.

En entrevista con La Razón, mencionó que en un primer momento su partido requiere salir del proceso de impugnación de las elecciones, antes de continuar con la formación de su nuevo partido político; y en el proceso posterior, pudiera haber un acercamiento con el frente.

“Nosotros esperaremos a que termine todo nuestro proceso de impugnación que llevamos a cabo para el tema del registro, y luego, en función de eso, esperar para iniciar los nuevos procesos o nuevos momentos; por ello, pudiera ser que coincidamos en un momento posterior con el Frente Cívico, pero nosotros, de entrada, vamos a terminar, si se confirma que perdemos el registro, con 14 o 15 registros como PRD”, explicó.

El perredista refirió que esos registros no los tiene el FCN, lo que será un buen punto de partida, de acuerdo con Zambrano Grijalva, para iniciar la búsqueda de un nuevo partido político a nivel nacional. “Por el momento no hay nada, pero ya veremos más adelante si se puede hacer algo”, manifestó.

El dirigente del sol azteca apuntó que por el momento no hay ningún aviso oficial de la pérdida de registro del PRD a nivel nacional, aunque aclaró que no les avisarán de manera directa, sino que podría ser al Instituto Nacional Electoral (INE) y que sean ellos los que lo hagan posteriormente.

Explicó que se tiene hasta el 23 de agosto para saber lo que va a pasar con el PRD, una vez que ya sea oficial su extinción –al no haber alcanzado la votación legal requerida del tres por ciento en la elección anterior–, y de ahí comenzar su plan b.

El PRD ha ido a la baja en la votación a partir de los comicios del 2006, que fue el mayor porcentaje de sufragios que tuvo en su historia, con 35.33 por ciento de la votación. En el 2012 tuvieron 19.38 por ciento de las preferencias; para el 2018 fue el 2.83 y para este 2024 registró 1.86 por ciento de la votación total, lo que los pone en la pérdida virtual de su registro como partido político.

Al momento, al PRD sólo le quedan dos senadurías, una diputación federal y 82 presidencias municipales. Además, Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades en donde todavía cuenta con registro seguro, y que serían de las que puedan partir para negociar un posible partido con el FCN.

A pesar de ello, el vocero del Frente Cívico Nacional, Amado Avendaño, dijo a este diario que, en un principio, no se encuentran en la proyección de aliarse con el sol azteca, debido a que no quieren ser su reedición.

“En un principio, no; nosotros queremos hacer una forma distinta en la política, pues ellos intentan hacer su partido. Nosotros queremos hacer un partido de cara a la ciudadanía y no a una reedición; no queremos un PRD 2.0”, explicó.

Avendaño Figueroa señaló que, si bien no rechazan un acercamiento total, van por otro lado, porque saben que varios políticos del sol azteca se quieren acercar e incluso ya lo han hecho, porque ya ha habido pláticas, “pero no queremos estar con ellos, ya que en nuestros planes no queremos estar con quienes perdieron su registro”, dejó en claro.

Incluso, dijo que si quieren un acercamiento, en un primer momento se tienen que sujetar a lo que ellos dispongan, además que se deben formar en la fila, “que es larguísima de gente en espera”; pero aseguró que si los políticos de esa fuerza quieren llegar a tomar decisiones, no serán tomados en cuenta.

“Se tienen que sujetar a lo que nosotros queremos, pero se deben formar en la cola. Que ellos sean tomados en cuenta para tomar decisiones es un rotundo no”, puntualizó.

Por separado, el senador independiente Gustavo Madero, quien ha manifestado su simpatía con el FCN, aseguró que, en una primera etapa, la organización civil se encuentra en la fase de consulta que va a terminar en noviembre próximo, en la que va a evaluar cómo ve la ciudadanía la creación de una nueva fuerza política.

“Lo que nos han dicho es que quieren que sea algo completamente distinto a los partidos que ya existen, y tiene que ser distinto y distinguible; esto es, diferente y mejor, ya que no se puede confundir con lo que hay. En ese sentido, estamos en una paradoja, pues estamos abiertos al apoyo de todo tipo de personas, pero cerrados para cualquier planteamiento que tenga una reedición de algo ya existente”, explicó.

El legislador dijo a este diario que “ningún dirigente, de ningún partido político”, puede ser candidato de nada, ya que, además, todos los candidatos deben ser designados por medio de una elección primaria y abierta.

“Estamos abiertos a sumar a todas las personas, pero no creo que sea corporativa o clientelarmente; debe ser de manera transparente”, agregó.

Gustavo Madero se considera “líder moral” del Frente Cívico, pues aseguró que les está ayudando, pero no estará en la conformación del nuevo partido, al menos por el momento, ya que sigue siendo parte del PAN —aunque en el Senado no pertenece a la bancada panista—, pero aclaró que espera la definición de su partido ante el proceso de cambio de dirigencia.

El legislador independiente mencionó que lo que no desean es una connotación “de plato de segunda mesa”, por aquellas personas o políticos que se encuentran levantando la mano para adherirse a la nueva propuesta, pues advirtió que no recibirán a los que “no ganaron nada”.

“No es la idea; queremos algo diferente, disruptivo e innovador, y más adecuado al México que estamos viviendo; y los partidos históricos deben entender la importancia de la renovación y cambio para mejorar”, agregó.