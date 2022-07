 PRD pide a federación respetar suspensión de Tren Maya  

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano exigió al gobierno federal respetar la suspensión definitiva de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, debido a que se debe acatar la ley y cuidar el medio ambiente del país.

Tienen que respetar la suspensión del tramo 5 del tren maya, no pueden seguir con sus artimañas queriendo violentar la ley, no se puede seguir dañando al medio ambiente, el presidente López Obrador decretó utilizar 8 terrenos privados para seguir con esta obra fallida

El perredista dijo que el gobierno federal y el Consejo de Seguridad Nacional solo pisotean la ley, sin importar la destrucción del medio ambiente, pues a pesar de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pidió revocar la suspensión argumentando que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) ya ha concedido los permisos ambientales necesarios para ese tramo, el juez determinó que aún no se cumplen los requisitos necesarios para asegurar que no se dañe la biodiversidad de esta zona.

Se tiene que defender la biodiversidad, no es posible que este megaproyecto se haya nombrado de seguridad nacional, quieren defender su corrupción a más no poder. Tienen que entender que primero se tiene que defender a las y los mexicanos, el bienestar de todos ellos, estas obras sólo han traído daños ambientales severos, no se puede seguir el ecocidio de la zona