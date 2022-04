PRD protesta en Palacio Nacional; exigen energías limpias en Reforma Eléctrica

El PRD realizó la mañana de este martes una movilización frente a Palacio Nacional con el objetivo de exigir energías limpias en la discusión de la Reforma Eléctrica que se pasó para el siguiente domingo en la Cámara de Diputados.

“Ya basta que el inquilino de Palacio Nacional siga dañando a México y que siga intereses personales. Ayer en la Cámara de Diputados cambiaron de manera facciosa la reforma que hoy se iba a discutir de la ley energética, que aparte es un capricho del Ejecutivo”, aseveró Estephany Santiago, secretaria de Comunicación del partido.

PRD se manifiesta frente a Palacio Nacional. Foto: Especial.

La perredista destacó que las 12 propuestas de Va por México sí le sirven a México porque consideran el costo de la electricidad más barata y limpia, por ello, criticó que la llamada Ley Bartlett de la que aseguró no va a pasar.

Mientras que la secretaria de Igualdad, Karen Quiroga exigió dejar de utilizar energías fósiles para la generación de energías, ya que las autoridades deben considerar el futuro de las nuevas generaciones.

“Queremos energías limpias y sin carbón, estamos aquí para decirle no a su Reforma Eléctrica que ya deje de vulnerarnos. No queremos que se siga contaminando el planeta, por eso decimos no a su reforma, no a la Ley Bartlett”, explicó.

Durante la manifestación los perredistas reconocieron la necesidad de promover subsidios de tasa cero de pago de energía para las poblaciones vulnerables, así como promover la generación eléctrica sustentable en todos los rincones y comunidades de nuestro país.

Por ello exigieron acciones contundentes para la mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, la cual incluya la participación del sector público, privado y social, dejando atrás el autoritarismo y el desgaste democrático que ha caracterizado a la administración.

Por momentos hubo conatos de conflicto al llegar policías capitalinos a resguardar Palacio Nacional, los que denunciaron los perredistas como intimidación, ya que aseguraron no ser una amenaza, sino sólo llegaron a protestar de manera pacífica por el futuro del país.

