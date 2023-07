Pregunten a Claudia si irá a otro partido, dice Ebrard

En su recorrido por La Laguna, Marcelo Ebrard afirmó que no busca ser candidato a la Presidencia por otro partido ajeno a Morena, pues las encuestas lo colocan en primer lugar, en todo caso, dijo, “pregúntenle a Claudia (Sheinbaum) si se va a ir a otro lado, o a los demás”.

Durante la reunión con medios al inicio de la gira por Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango, el excanciller aseguró que la disyuntiva de permanecer en el partido guinda después de la encuesta de septiembre próximo, la deben tener quienes están abajo en las preferencias.

“Yo no tengo que irme a ningún lado si vamos ganando, ¿Por qué nos vamos a ir a otro lado? Pregúntenle a Claudia si se va a ir a otro lado; pregúntenle a los demás… Nosotros no nos vamos a ir a otro lado”, afirmó.

El candidato señaló que habrá que preguntar también a Sheinbaum Pardo si estará dispuesta a incorporarse a su proyecto, una vez que gane las encuestas, las cuales, insistió, va ganando.

Respecto a la agresión que sufrió la aspirante a la candidatura presidencial del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, en Oaxaca, por parte de un grupo de morenistas que la sacaron a empujones de un mercado, Marcelo Ebrard indicó que deben darse las garantías para llevar a cabo las campañas.

“Me preguntaban sus compañeros de México, de qué va a haber violencia en el proceso electoral, eso es muy mala estrategia, lo que tenemos que hacer es lo opuesto, ponernos de acuerdo para garantizar que el proceso electoral, en su momento y los que ahora estamos en este proceso al interior de nuestras organizaciones políticas, pues tengamos todas las garantías para libremente ejercer nuestros derechos, lo más sensato es fortalecer eso y no sembrar lo contrario”, abundó.

En otro tema, el extitular de Relaciones Exteriores calificó al gobernador de Texas, Greg Abbot, como racista, luego de las acciones para frenar a los migrantes en la frontera norte, a través de boyas flotantes y alambradas con navajas.

“Lo que anima su postura es su racismo más ramplón, la demagogia que estamos viviendo en muchos países del mundo, esa demagogia siempre ha conducido a desastres”, sostuvo.

En la ciudad de Gómez Palacio, Durango, pidió a sus simpatizantes que le den la oportunidad de trabajar para dar continuidad a la Cuarta Transformación emprendida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo nunca les he fallado, por eso estoy aquí y vamos a trabajar, es un compromiso, es una forma de vida, el trabajo, la lealtad y los resultados, y si no tienes resultados no le sirves a la gente, hay que tener resultados”, aseveró.

Ebrard aprovechó para expresar sus condolencias por la muerte del activista y fundador de México SOS, Alejandro Martí, lo cual calificó como una gran pérdida, luego de destacar la lucha que emprendió contra la injusticia.