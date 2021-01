Preocupa tardanza en refuerzo de Pfizer

Desde el 23 de febrero, cuando se cumplieron ya 21 días de la primera aplicación de la vacuna antiCovid al personal médico, Guadalupe Jiménez vive en la incertidumbre y con mucho miedo, pues desconoce cuándo recibirá la segunda dosis; hasta la fecha no tiene un comprobante que le garantice que podrá concluir el procedimiento de inmunización. En esta situación se encuentran más de 600 mil trabajadores del sector salud en México.

En entrevista para La Razón, Jiménez, enfermera del Hospital General de Tláhuac de la CDMX, aseguró que en ese nosocomio todos sus compañeros esperan que se les informe cuándo recibirán la dosis pendiente, mientras siguen enfrentando los riesgos que conlleva estar en la primera línea de combate a la pandemia.

“Me aplicaron la vacuna el 2 de enero y ya se cumplió el plazo de los 21 días (para que se suministre la segunda). En el hospital nos dicen que no hay vacunas y no nos informan para cuándo se podría recibir; estamos muy preocupados, pues se anda diciendo que tendremos que esperar hasta que se cumplan los 40 días”, comentó.

Guadalupe —nombre modificado a petición de la entrevistada— señaló que no tiene certeza de cuántos días más puedan esperar y si la inmunidad se mantendrá o perderá eficacia.

“Estoy preocupada porque estoy en el área Covid-19 y estoy en contacto con los pacientes de manera directa. No sé cuándo pueda tener mi segunda vacuna y me da miedo perder la que ya tengo”, dijo.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta el lunes 25 de enero se aplicaron 642 mil 105 vacunas contra el Covid-19.

