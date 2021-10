Apoyo total a Evelyn, instruye AMLO; lleva gabinete a Guerrero

Con la presencia de todo el gabinete federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan de Apoyo para Guerrero, en el que puntualizó que uno de los ejes fundamentales será garantizar la paz en el estado.

En Chilpancingo, ante la nueva gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, el titular del Ejecutivo federal sostuvo que del programa de seguridad depende la tranquilidad pública.

“Vamos a seguir con el programa de seguridad, que es muy importante y que de eso depende mucho, porque tiene que ver con la paz y la tranquilidad pública, de modo que lo que ha expresado aquí Evelyn de no permitir la impunidad es fundamental, porque crece, se reproduce, impera la delincuencia cuando hay impunidad, cuando se asocia la impunidad con la delincuencia”, indicó.

De hecho, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, señaló que el estado cuenta con 10 mil 266 elementos para atender el tema de seguridad, particularmente para poner énfasis en el combate a la delincuencia organizada.

En este contexto, el Presidente de la República ratificó el compromiso de su Gobierno para aclarar el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pues dijo que es una “herida abierta para los mexicanos”

“Aprovecho para refrendar nuestro compromiso de que vamos a seguir investigando hasta encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, es un asunto de Estado, no es cualquier caso, vamos a continuar la investigación y vamos a conocer toda la verdad, es un compromiso y los compromisos se cumplen”, manifestó.

López Obrador reconoció que existen diversos pendientes, como en materia de telecomunicaciones, pues dijo que todavía no existe conectividad de Internet en la mayor parte del país.

Sin embargo, dijo que ese no es un problema exclusivo de México: “Esta es una asignatura pendiente, aquí no hemos avanzado, no es por falta de presupuesto ni falta de voluntad política, es que hemos tenido dificultad, falta tecnología, desde aquí aprovecho para expresar con toda sinceridad que han engañado a la gente, no sólo es un asunto de México, es un asunto del mundo, han engañado a la humanidad sobre el avance tecnológico, en los hechos es muy poco el avance”, expresó.

Por otra parte, destacó los alcances en materia educativa, a través, por ejemplo, del programa la Escuela es Nuestra, así como en materia turística, a partir del programa anunciado por el secretario de Turismo, Miguel Torruco.

Sobre todo, resaltó las acciones que se realizarán en materia sanitaria, a partir de la instalación de la Secretaría de Salud en Guerrero, con lo que se establecerán cuatro prioridades: que los centros de salud y los hospitales cuenten con el equipo médico que se requiere; que haya los médicos y los especialistas que se necesitan; que no falten las medicinas, y que se regularice la situación de los trabajadores.

En este contexto, la gobernadora de Guerrero puntualizó que su prioridad será el combate a la corrupción y puntualizó que “no se trata de tener aquí la carpita de Santa Clós”, sino de hacer el compromiso de que implementará un plan de austeridad.

Por ello, anunció la venta de la Casa Acapulco y de las oficinas de la representación del estado en la Ciudad de México, ubicadas en Polanco, que representará un ahorro de medio millón de pesos; además de que prescindirán de 114 vehículos blindados y la revisión de todos los inmuebles que renta el gobierno estatal, así como la eliminación de los asesores.