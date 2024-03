Presenta Xóchitl Gálvez propuestas para mejorar, cuidar y aumentar el abasto de agua

La candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, presentó sus propuestas en materia hídrica, entre las que destacan mayor inversión para infraestructura, reparación de fuga, desalinización de agua de mar, aprovechar el agua de lluvia y ver el derecho al agua como un tema de seguridad nacional.

En conferencia Xóchitl Gálvez dijo: “Me comprometo a reconocer el derecho al agua y lo reconoceremos como seguridad nacional, la inversión en agua debe ser la máxima, por ello se deben construir redes secundarias, reemplazo de tuberías y reparación de fugas; acelerar la tecnificación del campo para producir alimentos con cada vez menos agua; los organismos operadores de agua contarán con personal especializado, y se llevará el tratamiento de agua al campo y en las ciudades.

Vamos a trabajar para que todos los mexicanos tengan garantizado el acceso al agua. Será un tema de seguridad nacional. Conferencia de prensa Sin Miedo a la Verdad desde CDMX. #LaCampañeta #DíaMundialDelAgua https://t.co/hRKJMgW65G — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 22, 2024

“La gobernadora de Aguascalientes tiene un proyecto que va a tratar el agua de la ciudad, la va a mandar a una presa cercana; en esa presa se almacena agua tratada y de lluvia, para después potabilizarla y reusarla. Eso es entender el ciclo del agua, debemos tener la capacidad de retener el agua y por ello, la gobernadora va a tener todo mi apoyo para buscar soluciones. Pensar que traer el agua de ciudades lejanas, es un error, se debe tratar el agua de las ciudades”, dijo Xóchitl Gálvez.

Xóchitl Gálvez señaló que quitar excremento y jabón del agua es un proceso relativamente fácil, sin embargo, precisó que de los químicos es más complicado; por ello, sostuvo que exploran un proyecto para enviar el agua a Texcoco y de ahí comenzar su tratamiento

Otras propuestas son capturar el agua de lluvia en el campo y las ciudades, por lo que se construirá infraestructura adecuada como jardines filtrantes, en donde se recupera el líquido para poder comenzar su uso. “Eso es lo que tenemos que hacer en el país, para que los mantos acuíferos se vuelvan a llenar y pensamos que, por ejemplo, pueda ser el Bosque de Chapultepec una gran zona de infiltración de agua pluvial”, explicó.

Gálvez Ruíz detalló que se debe adoptar tecnología moderna para detectar tomas clandestinas de agua superficial, con telemetría y satélites, además, criticó que el agua de las pipas se está haciendo un gran negocio, que incluso, ya está en manos de la delincuencia organizada, ya que abusan de la extracción de los pozos.

También, se reactivará la inversión privada para modernizar los sistemas de agua y potabilizadora, así como su tecnificación; para ello, explicó, se deben rehabilitar mil 200 plantas de tratamiento que están abandonadas por falta de mantenimiento. “El caso de Acapulco es grave, porque desde el huracán las plantas no funcionan y están llevando aguas negras a la playa”.

Otra propuesta es fortalecer el ordenamiento ecológico, preservando bosques de lluvias y selvas, pues aseguró que la tala que se está realizando en la zona de Tres Marías “es brutal”, además de desarrollar nuevos proyectos de desalinización de agua de mar, para poder suministrar agua. “Afortunadamente hoy esas plantas se han vuelto muy eficientes, ya que gastan menos energía”; aseveró. También, comentó que en su proyecto se encuentra la limpieza de cuencas en el país, ya que se encuentran abandonadas.

Critica visión de Sheinbaum por inseguridad en el país

Xóchitl Gálvez aseguró que el crimen organizado sigue “imparable” en el país, pues mientras siguen los homicidios en los estados, la candidata de Morena presume logros “maquillados” de delitos, cuando la percepción de la gente es otra.

“El crimen organizado sigue imparable en el robo de hidrocarburo, además que los homicidios también. Repudió el asesinato del titular del Instituto de Transparencia de Morelos y los homicidios en Pesquería”, aseveró.

Además, dijo “que ese es el segundo piso de Claudia Sheinbaum”, la continuidad y el abandono para los ciudadanos, ya que los deja a su suerte contra los delincuentes. “El mayor caso es el de los policías de Campeche, que llevan días manifestándose por falta de equipo, pues se envío a mujeres a enfrentar a delincuentes sin equipo; mientras que la gobernadora es insensible al tema”, dijo.

Gálvez Ruíz mencionó que hay una claudicación de la actual administración para enfrentar a los delincuentes, pues aseguró que solo bastan sus declaraciones para confirmar su protección al crimen organizado.

“Claudia Sheinbaum celebra sus resultados en seguridad, pero a nivel mundial hubo una baja por la pandemia de 21 por ciento, pero lo que ella no dice, es que 40 por ciento de los delitos se dieron en el hogar y 80 por ciento de la gente se siente insegura. Ella no presenta la encuesta del ENVIPE del Inegi, porque no le conviene y usa otra encuesta que es la más a modo”, explicó.

Dijo que la Ciudad de México tiene 80 por ciento de percepción negativa, lo que es un dato real, mientras que la candidata de Morena solo desea dar datos a modo. “Los delitos que le afectan a los ciudadanos van al alza, pero dice que redujeron 51 por ciento de los delitos de alto impacto; sin embargo, en la capital ocho de cada diez personas se sienten inseguro, por ello, solo maquillan las cifras en Morena”, agregó.

Indicó que un gobierno que no es capaz de reconocer sus cifras, es incapaz de cambiarlas, pues en la capital, se concentra todo el poder del Estado, pero la reducción de inseguridad es mediocre, por lo que le pidió a Claudia Sheinbaum dejar de presumir de resultados mediocres.

Sobre las declaraciones de la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera de que no hay inseguridad en el país, mencionó que la realidad es que hay muchas zonas complicadas en el país, donde incluso, los candidatos han abandonado el proceso; por ello, sostuvo que no comparte su creencia, ya que estados como Zacatecas, Hidalgo o Sonora se encuentran en total riesgo por la delincuencia.

