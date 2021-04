Demandará Félix Salgado a consejeros electorales por “usurpación de funciones"

Félix Salgado Macedonio anunció que demandará por “usurpación de funciones” a los seis consejeros del INE que votaron a favor de retirarle la candidatura por la gubernatura de Guerrero, para que sean sometidos a juicio político.

"Vamos a levantar otra demanda en contra de los seis consejeros que no acataron, no acataron lo dispuesto por el Tribunal Electoral. Ellos actuaron por consigna política y no siguiendo la recomendación que les habían dicho de no retirar la candidatura, incurrieron incluso en usurpación de funciones" afirmó el senador con licencia.