Usa preservativo, 74 por ciento de adolescentes

En México, 74 por ciento de adolescentes y 41 por ciento de la población adulta utilizó el condón en su última relación sexual, como método de prevención contra enfermedades de transmisión sexual y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), refieren los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 (Ensanut).

Sin embargo, para Saraí Canseco, especialista en enfermedades de trasmisión sexual, los jóvenes desconocen las consecuencias de iniciar una vida sexual a temprana edad.

En el marco de la celebración del Día del Amor y el martes 13, el Día Internacional del Condón, la especialista aseguró que “debido a la inmediatez, los jóvenes quieren todo de manera rápida, incluyendo el experimentar una relación íntima, lo que puede derivar en problemas tanto físicos como mentales, ya que el cerebro no ha madurado lo suficiente y, si bien ahora recurren a métodos anticonceptivos, no hay un método eficaz para el no pertenecer”.

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (Censida) difunde información en la cual señala que el uso correcto del condón representa el método más efectivo para prevenir la transmisión del virus y los embarazos no planificados.

Debido a su relevancia en la salud sexual de la población, Censida informó que en 2024 se realizó la compra de 48 millones 086 mil 800 condones externos, lo cual representa un aumento de 60 por ciento con respecto a la adquisición en 2022, que fue de 29 millones 972 mil 200.

Además, este año estarán disponibles de forma gratuita en todos los centros de atención de la Secretaría de Salud un millón 706 mil 800 condones internos (antes denominados femeninos) y cuatro millones 790 mil 244 piezas de lubricantes a base de agua.

La especialista detalló que aun en tiempos donde existe información a sobremanera es necesario que los padres se involucren en el día a día de los menores.