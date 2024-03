Presidencia acata orden del INE y baja entrevista de Afinogenova

La Presidencia de la República bajó de sus canales oficiales de YouTube la entrevista que la periodista española independiente Inna Afinogenova le realizó al titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, tras la orden emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Luego de que López Obrador consideró que era un acto de censura a su libertad de expresión, en la liga del canal donde se encontraba la grabación con la entrevista aparece la leyenda “Video no disponible. Este video es privado”.

El órgano electoral ordenó al mandatario federal bajar de su cuenta de YouTube y de todas las redes sociales del Gobierno de la República y personales, la entrevista que concedió a Inna Afinogenova de Canal Red, por violar la veda de las campañas.

“Me acaban de informar que los del INE ya volvieron otra vez a cepillarme”, declaró el jueves López Obrador en su conferencia matutina. “Acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, Inna”, agregó.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE falló a favor de un recurso presentado los partidos de oposición de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que argumentaron que la entrevista en el canal oficial del Presidente vulnera la “imparcialidad, neutralidad y equidad” en la contienda.

Pues qué creen que están haciendo, se están quejando porque no hay equidad en los medios (…) Ahora resulta que no tienen ellos libertad, que no hay equidad, ah, se amparan, ya no puedo mencionarlos

Andrés Manuel

Presidente de México

En la entrevista, AMLO expresó su confianza en que la “transformación siga” con Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y lanzó críticas directas a las fuerzas políticas opositoras.

ACUSA SELECTIVIDAD. El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya “quedó enlatada como la Inquisición” la entrevista que realizó la periodista rusa Inna Afinogenova por orden del INE, y criticó que esta censura no se aplique igual a quienes trajeron a la marquesa Cayetana Álvarez a insultarlo o le mientan la madre.

Acusó que a los conservadores que pagan millones de pesos en bots o hablan mal de él no son tocados “ni con el pétalo de una rosa” por el Instituto Nacional o el Tribunal Federal electorales.

“La impugnaron (la entrevista) y deciden que la tengo que bajar de mis redes. Me hizo una entrevista una periodista española de origen ruso, ya la habían visto tres millones la entrevista y la impugnaron y decidió el Tribual que la bajaran, me censuraron y cumplí porque no quiero tener problemas. Ya la bajé, ya de una vez aprovecho para informar porque ayer me notificaron, me dieron seis horas de plazo y ya la bajé. Ya no la van a encontrar, deja que pase todo esto de unos 10 años, 20 años, que la desclasifiquen, pero ya la enlataron como la Inquisición. Después la vamos a ver porque ya la enlataron”, subrayó.

En las instalaciones de la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur, dijo que ayer vio que una candidata (Claudia Sheinbaum) pidió investigar quién pagó los bots en su contra y la guerra sucia en redes sociales, pero, apuntó, los del INE contestaron que no les corresponde, “pero sí deciden censurarme”.

Retomó sus críticas a la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, “ultra derechista, ultra franquista”, que vino a México a hablar mal de su gobierno. “Traen a una marquesa a hablar mal de mí y quién la trae, quién les paga, pues los mismos que pagan los bots, pero a la marquesa los del INE y del Tribunal no la tocan con el pétalo de una rosa”, lamentó.

Resaltó que “a mí me calumnian un día y el otro también, ah, pero todavía porque es como el mundo al revés, todos los calumniadores, de los más famosos, todos ellos que llaman a que se intensifique la guerra sucia y antes, porque ahora ya es otra cosa, antes fingían ser demócratas, ahora ya se han arrancado la máscara y han demostrado que son autoritarios, antidemocráticos, que quieren guerra sucia.

“Pues qué creen que están haciendo, se están quejando porque no hay equidad en los medios (…) Ahora resulta que no tienen ellos libertad, que no hay equidad, ah, se amparan, ya no puedo mencionarlos, y la mayoría de los famosos, me han mentado la madre en público y todavía se atreven a decir no hay equidad y no hay libertad”, aseveró.

“Están ayudando mucho, parece como si nosotros les hubiésemos infiltrado asesores a los conservadores”, enfatizó.