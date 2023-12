Rechaza renunciar: Desde la presidencia del TEPJF, Reyes Rodríguez asegura que mantendrá el diálogo

Pese a la presión de tres magistrados electorales para que renuncie a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón anunció que este lunes continuará en su cargo con disposición al diálogo.

A través de una carta que publicó en redes sociales, rechazó las acusaciones en su contra por parte de Felipe Fuentes Barrera, Mónica Soto y Felipe de la Mata.

“Niego categóricamente cualquier señalamiento y participación en algún hecho ilícito y quiero ser enfático en señalar que siempre he buscado el diálogo más amplio y abierto posible para la conducción del máximo Tribunal Electoral de nuestro país. He sido magistrado por más de 10 años y siempre he actuado con imparcialidad y estricto apego a la ley, como se puede constatar en cada uno de mis posicionamientos, votos y sentencias”, manifestó.

Señaló que como presidente del TEPJF, este lunes, cuando dijo que anunciaría su decisión sobre si permanecerá o no, continuará en sus funciones.

“Como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día de mañana continuaré con la política de diálogo y la búsqueda de soluciones a las diferencias de opinión, que estoy seguro privilegiarán el interés superior de la democracia”, afirmó.

Rodríguez Mondragón recordó que en la sesión del pasado 7 de diciembre los tres magistrados que le solicitaron su renuncia intentaron hacer una sesión privada oficial, pese a que no se había acordado ese procedimiento.

Apuntó que por ello decidió retirarse del encuentro privado, en compañía de la magistrada Janine Otálora Malassis, quien fue la única que lo respaldó ante la exigencia de su renuncia.

“Al ingresar al espacio para sostener un diálogo privado, la Magistrada Soto solicitó la presencia del titular de la Secretaría General de Acuerdos e intentó transformar ese receso en una sesión privada con efectos legales, al margen del escrutinio público que se había acordado.

“Al no existir las condiciones para un diálogo auténtico y libre de imposiciones, la Magistrada Otálora y yo decidimos retirarnos y salir por la puerta principal del Pleno, a la vista de asistentes y medios. Es falso que huimos", puntualizó.

En respuesta los magistrados Fuentes Barrera, Soto y De la Mata le reiteraron que ya no cumple con el liderazgo para estar al frente del TEPJF, por lo que esperaban su renuncia.

“Esperamos que en el momento de reflexión en el cual aún se mantiene inmerso, el magistrado Reyes Rodríguez ponga en primer lugar el interés superior del país y la estabilidad del actual proceso electoral. Coincidimos con él en que se deben ponderar las consecuencias de una decisión de este nivel y le reiteramos que aferrarse al cargo tendrá consecuencias nocivas para la autonomía de este órgano.

“Esperamos que este lunes el magistrado tenga una muestra de madurez y compromiso con la democracia y anuncie su separación del cargo. Sabemos de sus probadas capacidades jurídicas para la resolución de los medios de impugnación, pero también estamos ciertos que ha dejado de ser capaz para encabezar los designios de la institución”, manifestaron.

