Presidente avizora 10 renuncias en gabinete

L uego de señalar que su prima Manuelita Obrador no debe participar en la contienda por el gobierno de Chiapas, el Presidente Andrés Manuel López confirmó que serán ocho o 10 funcionarios de su gabinete quienes renunciarán en las próximas semanas para buscar un cargo de elección popular en los comicios de 2024.

Explicó que entre ellos están la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien busca el gobierno de Veracruz; Hugo López-Gatell, actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud que irá por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, además del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, al gobierno de Guanajuato.

“Son cambios que se tienen que dar porque el que aspira a ser candidato no puede tener un cargo en el Gobierno, no es un asunto legal, es un asunto moral, hay que ser y parecer. Entonces ya me han notificado algunos que van a retirarse, como 10, sí varios secretarios de Estado. Me dijo el doctor (Hugo) López-Gatell, no sé (cuando), pero yo creo que él va a despedirse”, dijo.

En la conferencia de prensa matutina, López Obrador agradeció a todos los servidores públicos que dejarán sus cargos en breve por ayudarlo a la transformación del país, e incluso, precisó que si no llegan a lograr el triunfo electoral tendrán las puertas abiertas de su Gobierno para retornar.

“Si no son electos, a nosotros nos ayudan, aquí van a estar las puertas abiertas porque necesitamos terminar, nos falta un año y son servidores públicos con mucha experiencia”, resaltó.

Puso como ejemplo el caso del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, “aquí dando la cara y un profesional de primer orden, un buen servidor público, pero así todos, o sea, no estoy buscando inclinar la balanza por nadie, por lo mismo, porque el pueblo es mucha pieza”.

El jefe del Ejecutivo federal al referirse a la secretaria de Energía, mencionó que es de dominio público que aspira a la gubernatura de Veracruz, que será renovada el próximo año; “si ella tiene ese propósito, pues adelante, que le vaya muy bien, es de primera, una mujer con principios, honesta, trabajadora”.

Refirió que hay otros aspirantes para sustituir a Cuitláhuac García, que son iguales de honestos y “no hay predilectos”, pues será el pueblo el que decida con su voto en junio próximo.

Cuestionado sobre el caso de su prima Manuelita Obrador, fue claro en decir que no debe participar por la gubernatura de Chiapas, debido al parentesco que tienen, porque “yo no quiero que se establezca o se restablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política.

“No, mi familia no, si no, no avanzamos. Es que se llegó al extremo de que querían poner a sus esposas de gobernadoras, o las esposas querían poner a sus esposos para hablar con equidad, de gobernadores o presidentes municipales, incluso de presidentes de la República. Eso no se puede permitir”, sostuvo López Obrador.

Acepta poner leyenda del INE... con posdata

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se mofó de la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de obligarlo a colocar una leyenda al inicio de las conferencias de prensa matutinas, lo cual, dijo será acatado, pero agregará una nueva leyenda donde recomienda a las personas que no las vean si son conservadoras y quieren el regreso de los privilegios y la corrupción.

“¿Y la libertad dónde queda?”, cuestionó durante la conferencia de prensa de este viernes sobre la medida cautelar dictada por la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral, y acusó a la consejera Claudia Zavala de ser una “filopanista” que está detrás de todas estas acciones en contra del gobierno de la Cuarta Transformación.

“Es que ya, como si los mexicanos fuesen menores de edad y que no vayas a ver esto porque te puede afectar, además te pueden manipular, porque hablan del PRIAN, y de Salinas, y de Fox, y de los corruptos”, declaró el tabasqueño.

Pidió al vocero Jesús Ramírez Cuevas que le pusieran el mensaje que deberá contener al inicio de cada conferencia mañanera, con la recomendación del INE de que tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental.

Al concluir la lectura ordenó agregar un nuevo mensaje abajo. “P.D. Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. AMLO”.

Consideró que son pocas las posibilidades de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva a su favor cualquier queja que presente contra las resoluciones del INE que afectan al Gobierno de la 4T.

“Saben qué posibilidades tiene uno de que en el Tribunal revoquen la decisión del INE en el caso nuestro, ninguna, es lo mismo, es nada más otro membrete, pues están ahora pidiéndonos que antes de iniciar la conferencia pongamos un letrero, un párrafo y lo vamos a hacer, antes de que empiece la conferencia se pone el letrero”, afirmó López Obrador.

Con la decisión del INE, dijo, ya no se podrá mencionar a personajes de la política, “ya no puedo hablar de ningún político, ni de Salinas, ni de Fox, según esto, ni del PRIAN”, y agregó: “no vaya a ser que la ciudadanía se deje manipular”.