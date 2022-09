Presidente encabeza respuesta a emergencia

Luego del sismo registrado la tarde de ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tomó en sus manos la organización de las labores de supervisión y auxilio de la población, llamando directamente a los gobernadores de las entidades donde se presentaron las principales afectaciones.

En sus redes sociales, el primer mandatario compartió diversos informes, acompañados de video de sus llamadas, como la que sostuvo con el secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien le reportó la muerte de una persona en Colima.

También habló con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien le informó que en Coalcomán, donde fue el epicentro, sólo hubo daños materiales. Asimismo, le instruyó que se mantuviera pendiente sobre la situación y se comunicara si se requería ayuda.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, le comunicó que no hubo daños graves, ante lo que el Presidente dijo: “Claudia no dejen de hacer la revisión, como ya lo están llevando a cabo y afortunadamente pues es bueno el reporte, porque no hay pérdida de vidas humanas”.

También se dirigió con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, a quien le notificó: “me informó el almirante Ojeda, de Manzanillo, de que se cayó una barda en un comercio y parece que sí falleció una persona. Me lo acaban de dar a conocer, pero velo y de todas maneras me informas, te mando un abrazo”.

Acto luctuoso

Previamente, el Ejecutivo federal encabezó la ceremonia conmemorativa del 37 aniversario de los sismos del 85 y quinto del sismo de 2017. Durante la ceremonia conmemorativa de los temblores, se izó la bandera a media asta y se entonó el Himno Nacional para recordar a las víctimas.

“Recordamos los hechos trágicos de los dos sismos de 1985 y 2017 y lo que se hace en materia de Protección Civil. Antes que todo, enviar nuestros abrazos, nuestro pésame a todos los familiares de quienes perdieron la vida en estos sismos.

“Tenemos que seguir hacia delante, preparándonos; es fundamental la educación para enfrentar estos fenómenos naturales, lo preventivo, porque ya sabemos que contamos con la solidaridad de nuestro pueblo, que es como una bendición”, dijo al inicio de su conferencia de prensa.