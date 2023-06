Presidente festeja fallo …pero critica a jueces

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que rechazó el amparo solicitado por Gustavo Cárdenas Fuentes, tío de Luis Cárdenas Palomino, vinculado al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Pese a este reconocimiento al máximo tribunal del país, el mandatario federal reprochó que mientras su gobierno mantiene el combate al huachicol, hay jueces que liberan a los delincuentes.

Expuso que, pese a que hay una reducción de 90 por ciento en el robo de combustibles y gas, los jueces no están aplicando la reforma en la materia, que marcó como delito grave el robo de combustible.

En la conferencia que ofreció en Palacio Nacional, resaltó la resolución sobre Gustavo Cárdenas Fuentes, al afirmar que el pueblo se benefició porque “nos ahorramos como 10 mil millones de pesos.

“Nos rayamos; el pueblo se benefició, porque se iban a devolver si la resolución era a favor del señor Cárdenas no sólo los 300 millones a él, sino otros más; iba a llegar a 10 mil (millones de pesos); afortunadamente no se aprobó la resolución.

“También decirle a la gente, porque se estaba amparando al señor para no pagar 300 millones de pesos, pero se iba a sentar un precedente y a partir de ahí iban a acudir otros que también han sido sancionados por evasión fiscal y van a solicitar que se les devolviera el dinero o todo el que incurriera en el mismo delito iba a tener la misma protección”, indicó.

No obstante, el titular del Ejecutivo federal dijo que, a pesar de los esfuerzos que su gobierno ha hecho para el combate del huachicol, reduciendo “hasta 80 mil barriles diarios que se robaban, a cinco mil, en promedio, que se roban ahora”, los jueces no están cumpliendo con su parte.

“Hemos avanzado bastante, hay una reducción del robo, del huachicol, incluido el gas, de más de 90 por ciento, pero tenemos que continuar y estamos buscando que se aplique la reforma que se aprobó de considerar delito grave el robo de combustible, porque no se está aplicando, los jueces no están considerando delito grave el robo de combustible y por eso salen con las mismas trampas de siempre: que no están bien integrados los expedientes, que no se demostró de manera precisa el delito”, indicó.

Dijo que, no obstante, ante la insistencia de quienes perforan los ductos, su Gobierno mantendrá el combate al robo del combustible.

“Hay quienes no entienden y se dedican a perforar los ductos y a sacar gas y gasolinas constantemente y causan daños graves. Tenemos que continuar; por lo mismo, tenemos casos en los que se detiene a las personas y los liberan los jueces.

“Ya dimos a conocer algo de unos presuntos delincuentes acusados de huachicol y los liberaron en Hidalgo; si no lo hemos dado a conocer, si no fue en esta última exposición de Cero Impunidad, lo vamos a hacer en la siguiente, pero hay un combate permanente al robo de combustible”, comentó.