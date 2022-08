El Presidente lamenta la pérdida de vidas inocentes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, por primera ocasión, derivado de los enfrentamientos entre bandas criminales, al menos nueve civiles fueron asesinadas por delincuentes en calles de Ciudad, Juárez, Chihuahua.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia. No fue sólo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Esto es lo más lamentable de este asunto”, manifestó.

De acuerdo con la información oficial, integrantes de la banda Los Chapos fueron agredidos al interior del penal estatal por Los Mexicles, lo que provocó una riña que dejó al menos 20 heridos, cuatro por disparos de arma de fuego y dos muertos, que habían sido tomados como rehenes.

“Se logra restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales, estatales y federales, pero, a partir de esta situación, este grupo delictivo, Los Mexicles, empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado nueve personas fallecidas que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario”, explicó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

Señaló que en los primeros minutos después de las agresiones contra civiles se logró arrestar a seis presuntos responsables, quienes habrían participado en el homicidio de cuatro trabajadores de una estación de radio que estaban transmitiendo para Mega Radio, a Switch FM, “entre ellos un locutor Alan González”.

El reporte que recibieron ayer en la reunión del gabinete de seguridad es que se había restablecido el orden en la zona.

“El alcalde Cruz Pérez nos informa que Ciudad Juárez está en calma, que se ha restablecido el orden público y que sigue, junto con el resto de las autoridades, la persecución de los que intervinieron”, añadió.