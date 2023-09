Presidente niega más deuda

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que vaya a haber endeudamiento o déficit al final de su Gobierno, por el contrario, se llevarán a cabo obras y brindará atención a los grupos vulnerables como adultos mayores, niñas y niños, con menos recursos que en sexenios anteriores.

“Nosotros estamos haciendo mucho más con menos, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas, el precio de la luz, sin endeudamientos, que eso es lo otro. Que ‘¡qué barbaridad, va a haber déficit!’. No, la deuda pública de México es menor a la deuda pública que dejó (Felipe) Calderón y que dejó (Enrique) Peña Nieto”, aseguró.

En conferencia de prensa consideró que las denuncias de la oposición de que habrá más endeudamiento, son “arranques de histeria porque estaban muy mal acostumbrados, el pueblo no existía, eran estos grupos los que dominaban y se dedicaban a saquear, a robar”.

Dijo que no se puede volver a los tiempos de corrupción y saqueo como los que se padecieron en el periodo neoliberal, donde algunas empresas dirigidas por familiares de políticos se enriquecieron con los contratos realizados con el Gobierno.

Mencionó el caso de los cuñados del expresidente Carlos Salinas, de la familia Gerard, quienes hicieron los negocios “más jugosos” en el sector salud, ya que construían hospitales que costaban mil millones de pesos y recibieron contratos para que se les pagaran 20 mil millones por un hospital.

“Entonces, cuando ya no se permiten estas cosas se ponen enfurecidos y esa es la explicación de fondo. Ya no pueden robar, porque no es hacer negocio, es robar. Entonces, a robar a otra parte, ahora tenemos que cuidar el presupuesto público porque es dinero de todos”, añadió.