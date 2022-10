El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estaría dispuesto a emitir un mensaje vía remota ante el Pleno de la Cámara de Diputados como parte de las acciones para estrechar las relaciones internacionales, anunció este martes Santiago Creel Miranda.

El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro sostuvo un intercambio de ideas, durante una reunión vía zoom, con su homólogo del Congreso de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, quien le reiteró su solidaridad y le manifestó su rechazo y reprobación ante la invasión rusa por ser "una violación a los derechos humanos".

Al preguntarle si dejará a Zelenski emitir un mensaje ante el Pleno de la Cámara de Diputados como lo ha hecho en otros congresos de Europa y América del Norte —lo que podría ser algo adelantado debido a que el Gobierno Federal ha mantenido una posición neutral en el conflicto entre Ucrania y Rusia—, el panista aseguró que esto forma parte de las relaciones internacionales y las acciones de amistad que existen entre ambos países.

En primer lugar, no me estoy adelantando a nada. Simplemente estoy siguiendo los votos que emitió México como país, como Estado, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en lo que ha dicho el propio secretario de Relaciones Exteriores condenando la invasión de Rusia en Ucrania. Seguí esa misma política, esa misma guía. ¿Por qué? Porque ahí están los votos de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, por cierto, es la máxima autoridad en Naciones Unidas. No hay, digamos, una autoridad mayor