Reconstrucción de Acapulco y Coyuca, al 100% en marzo: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador proyectó ayer que la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez “estará al 100 por ciento en marzo” del 2024, donde hasta ahora se han invertido 20 mil millones de pesos y están pendientes de ejercer otros 40 mil millones.

Luego de la presentación de avances y metas en la reconstrucción del puerto turístico y Coyuca, afectados tras el impacto del huracán Otis, señaló que el Gobierno federal ayuda también a los hoteleros, quienes, dijo, hasta el momento han reabierto 127 sitios de alojamiento con cuatro mil 534 habitaciones.

Aseguró que los habitantes de Guerrero pasarán una mejor Navidad y el 31 de diciembre estarán mucho mejor, debido a que avanza la reconstrucción que realizan las autoridades de los tres órdenes de gobierno. También hizo un planteamiento sobre la recuperación que él ya ve, a partir de que la gente está celebrando la Navidad.

“Cuando les digo que el 24 va a ser mejor, es porque ayer (martes) que sobrevolé Acapulco en la noche, (vi que )ya hay en muchas casas los foquitos de Navidad y me dio mucho gusto eso, el regreso a la normalidad”, manifestó.

El mandatario agregó que “el 31 va a estar mucho mejor; en una de esas, el 31 ya van a estar terminando algunas viviendas y, sin duda, en marzo al 100 por ciento, vamos a terminar”.

Desde el primer día estamos trabajando y se está avanzando bastante, no hemos tenido contratiempos, la gente está ayudando mucho, se está cumpliendo con todo

Andrés Manuel López Obrador, Presiente de México

Más adelante, titular del Ejecutivo hizo un llamado a maestros albañiles a viajar al puerto a trabajar en la reconstrucción de las 250 mil viviendas dañadas por Otis, ante la falta de mano de obra calificada para llevar a cabo esas tareas.

“Hay trabajo en Acapulco en construcción y sí nos falta mano de obra calificada, trabajadores de la construcción, porque hay muchas familias solas que reciben su apoyo, pero necesitan ayuda. Por eso, es el momento de venir a Acapulco a ayudar.

“Si se tiene un conocimiento en construcción, en lo que tiene que ver con herrería, en cualquier oficio, hace falta que haya trabajo; se están entregando puntualmente todos los apoyos, los tiene la gente, no les va a fallar”, garantizó.

El mandatario federal resaltó que a partir de este miércoles se inició el tercer pago de ayuda a los damnificados, con lo cual las familias podrían pagar a los maestros albañiles en la reconstrucción de sus viviendas.

Respecto a la inversión en las obras para poner de pie a Acapulco y Coyuca de Benítez, ratificó que no hay límite presupuestal. Añadió que se han ejercido 20 mil millones de pesos, está comprometido otro tanto igual y se tienen 20 mil millones más por ejercer.

Insistió en que “los servidores públicos del Gobierno no se van a retirar de las zonas afectadas por Otis hasta que se concluya con todo lo que se comprende en el plan de reconstrucción; vamos bien”.

Dejó en claro que “desde el primer día estamos trabajando y se está avanzando bastante, no hemos tenido contratiempos, la gente está ayudando mucho, se está cumpliendo con todo”.

Respecto al plan de seguridad para Acapulco y Coyuca, el Presidente de la República aseveró que “será único”, ya que se contará con la presencia de más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional, comparados con los siete mil 022 policías estatales, municipales y navales que hay en toda la entidad: “Y sólo la Guardia Nacional tiene actualmente 14 mil 055, en Guerrero, y en Acapulco van a haber 10 mil permanentes”.

Llama a SCJN a recapacitar sobre donativo de 15 mmdp

Desde Acapulco, Guerrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a recapacitar para que donen los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y “no se aferren”, porque “es de sabios cambiar de opinión”.

Consideró que sería bueno invitar a los ministros a darse una vuelta a Acapulco para que se den cuenta de que los recursos se requieren para ayudar a los damnificados por el huracán Otis.

“Ellos van a decidir, ojalá y cambiaran, que no se aferren. Imagínense cómo quedan ante la gente (…) ¿Un llamado a recapacitar? Sí, sí, como no, es de sabios cambiar de opinión; además, es en beneficio de la población afectada, en beneficio de Acapulco, pero además es consolidar a una institución, no deteriorarla.

“Si hacen eso (negarse a entregar los recursos), no sólo quedan mal ellos; ¿cómo queda el Poder Judicial, cómo queda la Corte?”, afirmó en su conferencia, realizada en la zona naval de Acapulco.

El mandatario dijo que es responsabilidad del Gobierno federal resolver la demanda de vivienda y necesidades de la gente que resultó afectada por el fenómeno meteorológico.

“No podemos estar esperando, que se decidan (los ministros) si nos van a dar o no el apoyo, o si le van a dar el apoyo o no a los damnificados, son 15 mil millones de pesos”, refirió.

López Obrador explicó que con esos recursos se podrían pagar los electrodomésticos adquiridos en China y Corea del Sur y se les entregan las facturas como comprobantes, o destinar el dinero para el costo de la reconstrucción de las más de 250 mil viviendas.

“O sea, lo que ellos quieran aportar, nos importa que ese dinero se utilice para el plan de desarrollo urbano, ahí está, o para cualquier otra necesidad. Vamos, con ese dinero queremos que se resuelva todo el problema del drenaje y se pavimenten las calles de Acapulco, se presenta el proyecto y ahí está”, subrayó.

Suman 52 muertos y 32 desaparecidos por Otis

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó ayer que hasta el momento se han reportado 52 muertos y 32 personas desaparecidas tras el paso del huracán Otis en Acapulco y

Coyuca de Benítez.

Explicó que del total de fallecidos, 46 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares y seis permanecen en calidad de desconocidos, mientras que de las personas desaparecidas, 31 se ubican en el mar y una en tierra.

Al presentar un informe sobre los avances en la reconstrucción de ambos municipios, indicó que continúan los trabajos de búsqueda en tierra encabezados por la Secretaría de Marina (Semar) en conjunto con las comisiones nacional y estatal de búsqueda, la Defensa Nacional (Sedena) y los familiares de las víctimas.

Rafael Ojeda, secretario de Marina, detalló que desde el 25 de octubre se llevaron a cabo 139 búsquedas; de ellas, 100 fueron en mar, 30 en tierra y siete por aire.

“De las embarcaciones con personas que estaban a bordo, tenemos 15, de las cuales han sido localizadas 11, tenemos pendientes de localizar cuatro. Personas desaparecidas en la mar tenemos un reporte de 24, de las cuales hemos recuperado 17 cuerpos”, declaró.

Por su parte, Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que se plantearon 41 mil 101 Becas para el Bienestar de Educación Básica para apoyar a las familias. El ciclo escolar 2023 terminó con 597 escuelas que abrieron sus puertas tras el paso del huracán.

“Hay posibilidades de reiniciar las clases en enero (…) Estamos trabajando para que se restablezcan las actividades escolares de la manera más rápida y segura”, agregó.

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, expuso que han sido entregados 55 mil 196 paquetes de refrigerador, estufa, colchón, vajilla, ventilador y licuadora, de un total de 250 mil, con lo que están pendientes de distribuir 194 mil 804.

Detalló que de los paquetes pendientes, 37 mil 602 fueron adquiridos en Corea del Sur y 47 mil en China, y el resto a empresas mexicanas, mismos que se estima concluir su entrega en marzo de 2024.

A su vez, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, mencionó que del 29 de noviembre al 8 de diciembre se entregaron 265 mil 056 apoyos de ocho mil pesos cada uno para trabajos de limpieza en las viviendas, y se dieron 309 mil ayudas para vivienda y locales en la primera etapa.

Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, expuso que se otorgaron créditos de hasta 100 mil pesos a 148 pequeños hoteles y restaurantes, además que se establecieron 123 puntos de venta de materiales para construcción a precios justos en Acapulco y Coyuca de Benítez.

El titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer, subrayó que se tienen un total de mil 395 acciones a realizar en dichos municipios afectados antes de julio de 2024, lo que significará la inversión de ocho mil 240 millones de pesos.

En su participación, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer que en el Plan de Reconstrucción de la infraestructura médica afectada en Guerrero, se invirtieron mil 163 millones de pesos en la realización de 133 acciones en el régimen ordinario del Seguro Social e IMSS-Bienestar.

Añadió que este domingo estarán rehabilitados y operarán al 100 por ciento los Hospitales General de Acapulco “El Quemado”, Renacimiento, y el Instituto Estatal de Cancerología.

SICT destina 314 mdp en 75 obras de reconstrucción

Con una inversión de 314 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha realizado 75 acciones de recuperación en Acapulco y Coyuca de Benítez, tras el paso del huracán Otis, informó su titular Jorge Nuño Lara.

Ante el Presidente López Obrador y los integrantes del gabinete federal, el funcionario señaló que la dependencia participó también en la coordinación del puente aéreo humanitario y terrestre en apoyo de la población afectada.

Agregó que el Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez de este puerto, estará en breve a su plena capacidad, al recuperar la mayoría de sus operaciones internacionales, mientras que las tres casetas federales de peaje, Alpuyeca, Paso Morelos y La Venta, que conectan con la región, siguen gratuitas.

Destacó que, tras tocar tierra el huracán, el 25 de octubre, en menos de 12 horas se recuperó la autopista México-Acapulco.

“Dos días después pudimos dar paso en toda la red carretera federal y la red estatal. Actualmente estamos concentrados en concluir 75 acciones a las que se destinará una inversión de 314 millones de pesos”, abundó.

En Acapulco, Jorge Nuño Lara afirmó, se realizan 57 acciones en donde se invierten 219 millones de pesos, mientras que en Coyuca de Benítez se desarrollan 18 más con recursos por 95

millones de pesos.

“Los trabajos formales de reconstrucción, habilitación y mantenimiento en Acapulco y Coyuca de Benítez iniciaron desde los primeros días del pasado mes de noviembre, una vez restablecidas las condiciones en la zona donde pasó el meteoro”, añadió.

En tanto, el director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, explicó que se ha restablecido el abasto de agua potable en Acapulco y Coyuca, con la entrega de tres mil 835 litros por segundo, cantidad superior a la que se canalizaba antes del huracán de alrededor de dos mil litros.