PRI rechaza acuerdo entre "Alito" Moreno y Morena para apoyar la reforma judicial

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no apoyará la reforma judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ni va a "catafixiar" un voto con Morena a cambio de que valide la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional tricolor, aseguró la senadora electa del tricolor, Paloma Sánchez Ramos.

La diputada calificó como "rumores" las versiones que advierten una negociación entre "Alito" Moreno con López Obrador y el partido guinda para que apoye dicha reforma y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valide su reelección.

La diputada del PRI, Paloma Sánchez Ramos, Foto: Especial

"Para nada, yo me considero una persona cercana al equipo del presidente y eso nunca ha sido ni siquiera un comentario, al contrario, desde el PRI siempre hemos sido muy firmes en que como está ahorita la reforma que está proponiendo Morena, nosotros estamos en contra (…) Yo también lo digo como senadora, entonces no, la verdad eso es rumor, no tiene nada que ver", aseveró.

- ¿El PRI no va a catafixiar un voto con Morena, no están hablando con Adán Augusto para eso?, preguntó una reportera.

"Para nada, digo, yo no tengo esa información, yo no estoy hablando con nadie, al contrario he sido muy firme, sigo apoyando estas manifestaciones, nosotros hemos hecho un llamado, festejamos incluso cuando se hicieron estos foros y al final vimos que no hay ningún cambio", afirmó.

La legisladora sinaloense refrendó que el PRI mantiene firme su posición en contra de la reforma judicial como está ahora el proyecto de dictamen que se discutirá el próximo lunes 26 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

"Como está la reforma vamos completamente en contra, eso no da ninguna solución a realmente traer justicia a este país", puntualizó.

cehr