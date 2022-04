Por primera vez, 4T pierde ante oposición aval de una reforma

Luego de cuatro años de ser mayoría en San Lázaro, por primera vez la coalición Juntos Haremos Historia perdió ante la oposición la aprobación de una reforma constitucional, en materia eléctrica, que era una de las tres prioridades de la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Se trató de un intenso debate, no exento de retrasos, que duró casi hasta la medianoche de ayer, después de 11 horas de un choque de posturas que se mantuvieron inamovibles.

El PRI, PAN y el PRD acusaban a Morena de usar tácticas dilatorias para aplazar la votación de la reforma, la cual finalmente fue desechada con 223 votos en contra que impidieron alcanzar la mayoría calificada, y 275 a favor.

Para Morena y PT, cualquiera que votara en contra de la iniciativa sería considerado un traidor a la patria, uno de las decenas de calificativos que atravesaban como lanzas el salón de sesiones, de un lado y de otro.

Temprano ayer, al llegar al pleno, comenzaron los señalamientos a los tricolores: “mentirosos”, “traidores”, “la patria no se vende”, lanzaron los diputados de Morena, mientras agitaban banderitas de México, que posteriormente dejaron en sus curules.

Los priistas, desde su lado del salón de sesiones, respondieron contundentes consignas de: “¡No va a pasar!”. Y remataron con otra consigna: “Quieren llorar, quieren llorar”.

Mientras los morenistas forraron sus curules con banderitas de México, la oposición llevó banderas de dos metros, que sobresalían entre sus lugares, como si fuera un símbolo de qué bando es más patriota.

El primer retraso de la sesión ocurrió cuando desde Morena y PT señalaron a Margarita Zavala (PAN) y Edna Díaz (PRD) por tener supuestos conflictos de interés, por lo que exigieron que se excusaran de la votación.

“Yo le hago llegar pruebas contundentes en las que se acredita que la diputada Zavala recibió en su hogar millones de pesos por parte de Iberdrola. Le pido que las reciba y lo vuelvan a analizar”, expuso la diputada morenista Andrea Chávez.

Las acusaciones orillaron a la Mesa Directiva, presidida por Sergio Gutiérrez Luna, a decretar un receso, para dar oportunidad a la Junta de Coordinación Política de tomar una decisión. Finalmente, se emitió un exhorto, que ambas rechazaron.

No les vamos a fallar, no les vamos a mentir y menos los vamos a traicionar. Vamos a defender esta bandera, no la bandera de Iberdrola