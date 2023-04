Por primera vez, 5 embajadores serán elegidos en proceso abierto y público: Ebrard

Por primera ocasión la Secretaría de Relaciones Exteriores someterá a evaluación pública a cinco de los próximos embajadores mexicanos, anunció el canciller Marcelo Ebrard.

Durante la Ceremonia de Inicio de los Procesos de Selección Benito Juárez 2023, explicó que los integrantes del Servicio Exterior Mexicano que deseen participar serán seleccionados conforme al mérito que tengan en sus trayectorias para ocupar las cinco nuevas embajadas que el país abrió este año.

Ebrard destacó que este nuevo método de selección de embajadores es a petición del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca fortalecer el sistema de mérito.

"Es un reconocimiento por un lado al servicio exterior porque los cinco nombramientos serán de integrantes del servicio; en segundo lugar es fortalecer el sistema de mérito, es decir, el Presidente podría nombrar a esos cinco a sugerencia de subsecretarios o el secretario del ramo, pero lo que está diciendo es: no lo voy a hacer así, hagamos un proceso de selección con base en el mérito"

El también aspirante a la Presidencia de la República refirió que esta reconfiguración de las representaciones mexicanas en el exterior obedece a que hay una nueva realidad social por el gran número de mexicanos que se encuentran fuera del país.

Esto, dijo, quedó en evidencia durante la pandemia de COVID-19, cuando el gobierno comenzó a recibir solicitudes de auxilio para evacuar a mexicanos de diferentes naciones.

"Teníamos datos fragmentados, porque como es natural muchas veces no tenemos el registro de nuestros connacionales en nuestros países, pero cuando hubo que evacuarlos nos dimos cuenta de qué tamaño es la presencia de México en todo el mundo y es extensísima prácticamente no hubo país del cual no tuviéramos que hacer algo par ayudar a evacuar a mexicanas y mexicanos"