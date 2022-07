Prisión para polleros, pide Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que sólo con la unidad continental se podrá enfrentar el flagelo que representa el tráfico de personas.

“Estados Unidos no lo puede hacer solo, México no lo puede hacer solo, Centroamérica no lo puede hacer solo, entonces el compromiso del Presidente Biden con el hemisferio, con México, vamos a hacer esto un sistema que trabaje económicamente, pero también un sistema que trabaje para los migrantes”, dijo Salazar minutos antes de encabezar la ceremonia del 246 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.

Se pronunció porque estas bandas criminales sean castigadas y dejen de provocar la muerte de migrantes.

“Se puede ver todos los días el sufrimiento, el trabajo de estas redes criminales que son personas y organizaciones que todos deberían estar en las cárceles porque estas organizaciones hacen su trabajo de los dos lados de la frontera”, manifestó el representante de Estados Unidos en México.

Añadió que desde hace 40 años iniciaron los esfuerzos por conjuntar a las Américas, “pero hasta ahora hemos sido incapaces de hacerlo”.

Sin embargo, en su discurso de recepción a los invitados, Ken Salazar expresó que mantiene un gran optimismo, sobre todo por las coincidencias que hay entre los presidentes Biden y López Obrador.

“Tengo optimismo porque hablamos mucho de la base del TMEC y la unión económica y eso lo apoyan los dos presidentes. Tengo optimismo porque estamos saliendo de la pandemia; tengo optimismo de que Estados Unidos y México serán los líderes en el cambio climático”, expresó el diplomático.

Salazar recordó que en esta fecha se celebra el 200 aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos y a la distancia —dijo Ken Salazar— ambos países comparten los valores democráticos.