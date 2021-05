No procede desaparición de poderes en Tamaulipas: presidente del Senado, Eduardo Ramírez

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, rechazó iniciar un proceso de desaparición de poderes en Tamaulipas, porque no hay elementos jurídicos, pues el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca mantiene su fuero y no existe una orden de aprehensión emitida en su contra sino una ficha roja de búsqueda.

Por ello, afirmó el legislador chiapaneco en entrevista radiofónica con Carlos Loret, el Senado de la República no puede violar el Pacto Federal porque se estaría ante una grave crisis constitucional si se utilizan a las instituciones para una persecución política.

"Estaríamos ante una grave crisis constitucional si utilizamos a las instituciones para una persecución política (...) Somos los encargados del Pacto Federal en el Senado, no podemos violentarlo, no podemos prestarnos incluso a una situación político-electoral que afortunadamente ya se acaba el primer domingo de junio", advirtió.

Puso en duda la información publicada en las redes sociales de los coordinadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, el pasado 19 de mayo, cuando aseguraron que se había girado una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca.

"No es real la orden de aprehensión, puede ser que exista, pero visiblemente no está la orden de aprehensión. ¿Dónde está la orden de aprehensión?. El gobernador sigue estando al frente del Poder Ejecutivo, puede que esté escondido o no, pero no puede haber una desaparición de poderes.

"No estamos en la hipótesis jurídica de que no existe precedente en el Tribunal, no existe precedente en el Congreso, no se da esa hipótesis de que los poderes en Tamaulipas están vacíos y no ha lugar a la desaparición de poderes porque además se tendría que llevar al pleno del Senado", argumentó Ramírez Aguilar.

El también presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente indicó que al día de hoy el Poder Ejecutivo de Tamaulipas tiene a su titular con García Cabeza de Vaca; no tiene una orden de aprehensión que haya sido emitida por un juez federal.

"Jurídicamente no hay una orden de aprehensión, existe una ficha roja que emitió la Fiscalía General de la República para la búsqueda, pero ojo aquí, si cualquier país del mundo que pudiera ejecutar esa ficha roja y traerlo a México, no existe una orden de aprehensión", ratificó.

Eduardo Ramírez aclaró que el Senado no puede nombrar gobernadores, tendrían que ser las legislaturas locales, es su competencia y, repito, hacer la desaparición de poderes no está en esa hipótesis jurídica porque se está impartiendo justicia y se está legislando en Tamaulipas.

Recordó que actualmente sesiona la Comisión Permanente del Congreso y para poder convocar a un periodo extraordinario se necesita mayoría calificada, pero no se ajustan los 25 votos requeridos.

El senador de Morena informó que la Constitución establece que la Cámara de Diputados debe comunicar al Congreso de Tamaulipas su resolución respecto al desafuero de Francisco García y éste debe pronunciarse al respecto, algo que ya hizo en su negativa a aceptar el retiro de la inmunidad procesal al panista.