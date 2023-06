En proceso de 4T PAN y PRD ven desventaja

Partidos de oposición ven el arranque del proceso interno de Morena como una desventaja para ellos, consentida por la autoridad electoral.

En entrevista con La Razón, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que al Instituto Nacional Electoral (INE) “le tembló la mano y tomó a medias” el proceso interno de Morena, y por eso ahora comenzarán sus recorridos con financiamiento.

“Le tembló la mano, le faltó mano firme para declarar absolutamente inválidas las decisiones de Morena en su último consejo y ahora ya se van a campaña, pues sólo dictó medidas de vigilancia sobre estas acciones que ya echaron a andar. Ya hablan de campañas y de financiarlas, y lo peor es que hablan de una figura que no está en sus estatutos: los coordinadores de la 4T”, acentuó.

Dijo que los aspirantes se gastarán muy rápido su financiamiento, pues para una campaña se requiere pagar logística, aparte de la propaganda, acarreos y templetes que necesiten. “Es una farsa lo del tope de cinco millones (de pesos), es para taparle el ojo al macho”, externó.

El perredista expuso que el proceso rumbo al 2024 ya está viciado desde el origen y la oposición va en desventaja, ya que Morena se adelantó a la carrera electoral y, por ello, advirtió que seguirán interponiendo recursos para que se detenga la “ilegal” campaña que realiza.

Al respecto, Cecilia Patrón Laviada, secretaria general del PAN, subrayó que, como el dinero de Morena está fiscalizado por el INE, se tiene que transparentar y apegarse a los lineamientos, y por ello espera que esto se cumpla y no tengan recursos de otros lados.

La panista dijo a este diario que hasta el momento no hay piso parejo, ya que en todos lados se habla de los candidatos de Morena y el arranque de su proceso interno deja en desventaja a la oposición.

“Va en desventaja la oposición, ya que (Morena y sus aliados) arrancaron antes el proceso electoral. Las movilizaciones en los estados no cuestan poco y por ello creo que no alcanza el dinero para 70 días, donde se lleva a gente, se anuncian, hospedaje, comida y aviones… simplemente no alcanza el recurso”, hizo ver.