Proceso interno de Morena 'va muy bien'; se acabó 'el dedazo del presidente: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que va muy bien el proceso interno en Morena para elegir al coordinador de los Comités en la Defensa de la Cuarta Transformación, porque por primera vez en siglos no va a haber “dedazo” del presidente.

“Está muy bien el proceso, mucho muy bien, por primera vez en el país no va a haber ‘dedazo’ del presidente, les parece poco eso, estamos hablando de siglos, con la excepción de la elección del presidente (Francisco I.) Madero”, destacó en la conferencia de prensa mañanera.

#ConferenciaPresidente desde Acapulco, Guerrero | Viernes 25 de agosto de 2023.

Desde Acapulco, Guerrero, AMLO recordó que en todo el periodo de México independiente el gobernante que estaba en turno “era el que imponía al sustituto, había tapado, acarreo, cargada y dedazo, eso ya se acabó”.

Cuestionado sobre la publicidad excesiva de algunas corcholatas de Morena, AMLO reiteró que esta no sirve para llegar a los votantes en las elecciones, por lo que lo ideal sería que desaparecieran los espectaculares.

“Lo mejor es que no hubiese esa publicidad, no creo que les ayude mucho la publicidad a los aspirantes, ni a los que están luchando por la transformación, los que quieren el retroceso, no les ayuda, pero son rémoras que vienen de tiempo atrás”, enfatizó AMLO.

López Obrador mencionó sarcástico: “Tienen que sonreír y salir con fotos así de cuando estaban chamacos o chamacas, eso se va a ir quitando, lo sustancial es que va a ser el pueblo el que va a decidir”.

Aprovechó para hablar de la senadora Xóchitl Gálvez -sin mencionarla-, pues “si vamos a publicidad, imagínense cuánta publicidad le han hecho a la candidata que ya no puedo mencionar porque me cepillan, ¿cuánta? Toda, toda, toda, pero en abono a ustedes no son los únicos son casi todos los medios convencionales”, expresó.

AMLO retomó el apodo de “la innombrable” porque ya no puede referirse a ella, “me censuraron, ya no puedo hablar. Miren de todas las noticias, tuvo cobertura el Frente Amplio 31 por ciento (…)

“Me dejo de llamar Andrés Manuel, que aquí son puras flores, positivas todas, y acá negativas la mayoría como el libro de Andrés Henestrosa, Flor y látigo”, puntualizó AMLO.

Defiende a Dante tras ruptura con Enrique Alfaro en MC; “ojalá arreglen sus diferencias”

López Obrador confió que los integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) resuelvan sus diferencias tras la ruptura de Enrique Alfaro y Dante Delgado; sin embargo, defendió al líder nacional de ese partido en su negativa de sumarse al Frente Amplio por México.

“Ojalá y resuelvan sus diferencias”, declaró durante la conferencia de prensa matutina en Acapulco, donde acusó a algunos medios de comunicación del “golpeteo” contra Delgado Rannauro.

“Nuestros adversarios quieren continuar con ese régimen de corrupción (…) ¿Qué quieren? Que todos se unan en contra de nosotros. Entonces como hay algunas resistencias como estas del Movimiento Ciudadano que ellos dicen: ‘no, vamos solos’.

“¡Ah!, dicen: ‘No, traidores, no se alinean’. O sea, es muy intolerante, todos tienen que entrarle al aro, todos tienen que estar con la mafia del poder, todos tienen que ser aplaudidores, alcahuetes de los potentados, los que ya gobernaron y llevaron al país al fracaso profundo (…) Entonces se enojan porque un partido dice: ‘lo vamos a analizar’ y entonces dicen: ‘eres un traidor’”, afirmó AMLO.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro anunció su decisión de romper con la dirigencia nacional de MC encabezada por Dante Delgado, ya que ha cometido errores graves y pretende imponer su voluntad al interior del partido.

En ese sentido, López Obrador acusó que “Reforma como ahorita está en una campaña, no sé qué preocupación tiene si yo ya dije quién iba a ser la candidata desde hace 3 o 4 meses, no sé qué está pasando que están muy nerviosos. Entonces, a todos los que no se suman, el Reforma los está golpeando”.

Desde su punto de vista, “eso es lo que está pasando al interior de Movimiento Ciudadano, Reforma está (…) ¿No está golpeando el Reforma a Dante?”, cuestionó AMLO.

“Es eso, o sea, como dicen ahí en mi pueblo: ‘por algo será’. Entonces hay que verlo con cuidado”, insistió el primer mandatario respecto al conflicto interno que enfrenta Movimiento Ciudadano.

