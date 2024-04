Los programas sociales se quedan, reitera Xóchitl

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que, en el “cuarto de guerra” de la campaña de Morena, tomaron la decisión de sacar el video de su hijo, lo que consideró como una doble moral, ya que dicen una cosa, pero actúan de otra manera.

“Es un chavo como muchos, no estuvo bien lo que hizo, repruebo el contenido del video, seguramente alguien lo grabó y tuvo ese video guardado, pero yo no les creo en la campaña de enfrente que no tienen nada que ver. Claro que en su cuarto de guerra tomaron la decisión de sacarlo en estos momentos, y es una doble moral salir y decir una cosa y por atrás hacer otra”, destacó en entrevista con Radio Fórmula.

Gálvez Ruiz mencionó que la intención de Morena fue la de golpear, sin embargo, precisó que en redes sociales hubo un 60 por ciento de conversaciones positivas, a pesar del tema, así como 40 por ciento negativas, porque al final decidió salir a dar la cara como su hijo.

Contrario a ello, dijo, ve la actitud del Presidente con sus hijos y aclaró que lo menos que debería hacer es pedirle al fiscal que se investiguen esas grabaciones que los responsabilizan de actividades irregulares, además, afirmó que sus hijos mayores sí están haciendo negocios.

“Es distinto un escuincle borracho haciendo tonterías y el saldo es que he encontrado mucha solidaridad, pues el 90 por ciento han vivido lo que yo viví. Juan Pablo no es drogadicto, es un chavo que se iba de antro los viernes, pero tengo a mi familia y eso es lo importante”, aseveró.

La candidata de la alianza opositora sostuvo que la demanda de los jóvenes es la de tener salud mental, pues aseguró que ya lo vivió con su hijo cuando tenía problemas y no sabía qué hacer, “pero pude controlar esa situación porque yo no bebo una gota de alcohol. Con esto tocó fondo Juan Pablo, decidió hacer deporte y concluir la escuela, y hoy es un chavo como todos”, agregó.

Por otra parte, mencionó que en el debate será importante recalcar que ella no se encuentra en contra de los programas sociales, como lo ha querido denostar el Gobierno federal y repetido por Morena, pues desde que era más joven siempre se preocupó por ayudar a los que menos tienen.

“El primero que dijo que quería quitar los programas sociales fue el Presidente en Palacio Nacional en una mañanera, ese mensaje se dedicó Morena a decirlo también; cuando ganó el amparo buscaba decir que era mentira, pues se buscó dañar, pero Morena con los Servidores de la Nación tocan casa por casa a decirles que ese dinero se los manda el Presidente”, precisó.

Finalmente, Xóchitl Gálvez dijo que se encuentra preparada para asistir al debate presidencial y lo hará junto a su familia e invitados especiales.