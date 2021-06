AMLO promete regularizar autos "chocolate" en Baja California

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en Baja California que se realizará la regularización de autos extranjeros que fueron internados en México, los llamados “chocolate”.

“Antes de la elección me plantearon la demanda de regularizar los carros que circulan en Tijuana y en Baja California que se adquieren en Estados Unidos, y entonces dije que había que esperar a que pasara la elección para que no se viera como un acto electorero, ya pasó la elección y ahora si les voy a decir aquí, en Baja California, que muy pronto vamos a dar una respuesta para que los que tienen esos carros puedan regularizarlos”, adelantó el Presidente.

López Obrador dijo que muchos de estos vehículos son usados por criminales, por lo que, al regularizarlos, se podrá saber quién es el dueño de un auto usado para delinquir.

Acciones de Mejoramiento Urbano en Tijuana, desde Baja California. https://t.co/zzy39jdFFR — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 27, 2021

“Esto va a ayudar mucho, porque muchos delitos se cometen en carros que no están regularizados y no se sabe quiénes son sus dueños, entonces vamos a tener un registro, pero no solo eso, vamos a buscar también que se resuelva en definitiva sobre la propiedad de esos carros”, dijo el mandatario, al inaugurar acciones de mejoramiento urbano en Tijuana, Baja California.

Agregó que los recursos que se obtengan por el pago de estos derechos de regularización, serán etiquetados para usarse en la misma ciudad de Tijuana: “Van a pagar muy poco por la regularización y ese dinero vamos a etiquetarlo, es decir, lo que se obtenga va a ser para beneficio de la misma gente de Baja California y sobre todo de la gente pobre, para salud, educación agua y para vivienda”, afirmó el jefe del Ejecutivo Federal.

AMLO asegura que se cubrirán adeudos con el magisterio local en Baja California

López Obrador aseguró que antes de que concluya la administración de Jaime Bonilla, en octubre próximo, se cubrirán los adeudos que mantiene con el magisterio local.

Vamos a finiquitar todas las deudas con los maestros de Baja California, no va a quedar un maestro sin que reciba su sueldo, lo que no les han pagado desde hace mucho tiempo, nos vamos a poner al corriente, es un compromiso de Jaime y nosotros vamos a apoyar para que lleguen los fondos, aseguró

Destacó que en la ciudad de Tijuana ganó las elecciones para presidenta municipal una migrante de origen oaxaqueño.

El Presidente consideró que Tijuana se coloca como una ciudad de libertades y eso es lo que quiere para el país.