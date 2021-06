López Obrador descarta fisuras en el Gobierno federal; asegura que hay unión

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que al interior del Gobierno federal no hay fisuras, por lo que trabajan de manera unida por el bien del país.

“No hay fisuras en el gabinete federal ni el Gobierno, estamos trabajando todos unidos sirviéndole al pueblo que es nuestro amo. Gobernamos el país porque de manera legal, así lo quiso el pueblo, no somos empleados ni peleles, ni títeres de ningún grupo de interés creado”, señaló.

López Obrador aseguró que tras las elecciones del pasado 6 de junio, hay tranquilidad en el país, por lo que respeta a sus adversarios a pesar de que apostaron que perdieran la Cámara de Diputados para no aprobar el presupuesto.

El resultado fue que el movimiento afín a la transformación va a tener mayoría, lo que significa que está garantizada la aprobación del presupuesto para los pobres, programas sociales y el desarrollo de México Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional (GN), en el municipio de Ensenada, Baja California, indicó que ésta es la tercera institución con mayor reconocimiento en el país, al legar a 70 por ciento de aprobación ciudadana, además, adelantó que se ampliará la construcción de cuarteles hasta llegar a los 266.

“Es una institución nueva y en poco tiempo muy aceptada y reconocida por la gente. Mencionaba que las encuestas que hace el INEGI cuando se le pregunta de la confianza a las instituciones, está en primer lugar la Secretaría de Marina y de la Defensa, y después la Guardia Nacional con más de 70 por ciento de la población. Durante el tiempo que duró la Policía Federal no se hicieron cuarteles, mandaban a los elementos a hoteles en condiciones indignas y no decorosas como lo merecen. Ya son más de 160 cuarteles y tendremos 266 y se ampliará el número”, explicó.

El Jefe del Ejecutivo giró instrucciones para que los sueldos de la Guardia Nacional estén a la altura de acuerdo a la labor que desempeñan, y que no se queden rezagados para que tengan prestaciones decorosas. Para ello, dijo que el presupuesto está saliendo de los ahorros que se tienen cuando no se permite la corrupción.

Inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional, desde Ensenada, Baja California. https://t.co/2Cl848U3fO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 26, 2021

“La corrupción no se debe combatir solo por un tema moral, sino porque es mucho lo que se va por el caño, cuando no hay corrupción el presupuesto rinde y alcanza. En la pandemia no aumentamos los impuestos, el diesel, la gasolina, la luz y no va a aumentar. A los de arriba se les condonaban los impuestos, no pagaban y cuando pagaban se les devolvían miles de millones de pesos”, destacó.

Además, añadió que el robo de combustible se controló y disminuyó de 80 mil barriles robados diariamente a 4 mil.

Se robaban 80 mil barriles diarios de gasolina en tomas clandestinas, lo bajamos a 4 mil. Se terminaron los lujos, la presidencia ejerció un presupuesto de 3 mil 600 millones de pesos, este año vamos a ejercer 600 millones, porque no puede haber lujos, por eso podemos crear y constituir la Guardia Nacional que es fundamental para garantizar la paz y la seguridad, ya que podemos tener crecimiento y mejorar las condiciones de trabajo Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

En este panorama, señaló que se le dio la espalda al pueblo y por esa razón aumentó la inseguridad en el país, por ello se rescata a los jóvenes de las garras del crimen organizado con programas sociales, además en la actual administración, las instituciones son incorruptibles. “Se está estableciendo un verdadero estado de derecho, ahora sostenemos como lo llevaron a cabo los liberales, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”.